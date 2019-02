Bebe Vio | vittoria in Coppa del mondo dedicata a Manuel Bortuzzo

Scherma - coppa del mondo : Bebe Vio trionfa nel fioretto negli Emirati Arabi Uniti : Beatrice "Bebe" Vio ha infatti vinto la gara di fioretto femminile categoria B del circuito di coppa del mondo di Scherma paralimpica. La paralimpionica e campionessa europea e mondiale in carica, ...

Fioretto – Coppa del Mondo paralimpica - Bebe Vio si aggiudica l’oro a Sharja : Bebe Vio non si smentisce, la schermitrice azzurra è oro nella tappa di Coppa del Mondo paralimpica a Sharja Altro successo per Bebe Vio. Nel Fioretto femminile categoria B, nella tappa di Coppa del Mondo a Sharja (Emirati Arabi Uniti), la schermitrice azzurra si è aggiudicata l’oro trionfando in finale contro la cinese Zhou Jingjing. Bebe ha battuto l’avversaria con lo schiacciante risultato di 15-5.L'articolo Fioretto – ...

Manuel Bortuzzo : 'Bebe Vio sarà un modello da seguire' : La vita sembra aver voltato le spalle a Manuel Bortuzzo, giovane nuotatore rimasto paralizzato a seguito di un aggressione subita a Roma da parte di due malviventi, entrambi arrestati. Il ragazzo, però, nonostante l'inevitabile sconforto e la consapevolezza di non poter più condurre la sua "solita vita", in un'intervista concessa a Il Messaggero, è apparso ottimista sul suo futuro. Il pensiero va a Bebe Vio Dal "suo" letto d'ospedale, Manuel ...

Manuel Bortuzzo - la sera dell’aggressione e l’affetto di tutt’Italia : “la prima persona che mi è venuta in mente è Bebe Vio” : A tutto Manuel Bortuzzo: dalla sera della sparatoria all’affetto di tutta l’Italia. Le prime parole della giovane promessa del nuoto italiano Manuel Bortuzzo non si arrende: nonostante uno sbaglio di persona, costatogli l’utilizzo delle gambe per il resto della sua vita, la giovane promessa del nuoto italiano non sembra mostrare segni di cedimento, grazie anche alla vicinanza e all’affetto che tutta l’Italia ...

Manuel Bortuzzo : «Sono vivo - questo è l’importate. Mi ispiro a Bebe Vio» : Non meritano la sua rabbia quelli che gli hanno sparato, Manuel Bortuzzo la pensa così. Tutto al positivo nella mente del ragazzo che è ancora in terapia intensiva, ma ha potuto vedere gli amici, in fila per tutto il fine settimana. Non è tipo da arrendersi il nuotatore 19enne colpito per uno scambio di persona da un colpo di proiettile nella notte fra sabato 2 e domenica 3 febbraio. https://www.youtube.com/watch?v=wVw3edoykFw Sono in carcere i ...

Manuel Bortuzzo : "Sono felice di avere accanto il mondo del nuoto. Mi ispirerò a Bebe Vio" : "Per ora penso di tornare a casa il più presto possibile, e stare sempre meglio. A migliorare ogni giorno, sempre di più, fisicamente". In un'intervista al Corriere della Sera, Manuel Bortuzzo parla di come è cambiata la sua vita dal letto d'ospedale al San Camillo. E di quanto senta vicino tutto l'ambiente del nuoto."È diventato come una famiglia, la nostra famiglia. Mi chiedono ancora come sia possibile tutto ...

