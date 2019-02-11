Traffico Roma del 11-02-2019 ore 10 | 30

Traffico Roma del 11-02-2019 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA ...
Traffico Roma del 11-02-2019 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019 ORE 9:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO ANCORA MOLTO TRAFFICATE TUTTE LE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTÀ. INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DA VIALE TOGLIATTI SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE DA TOR CERVARA AL GRA IN USCITA DALLA CITTÀ. SULLA TANGENZIALE EST, VERSO ...
Traffico Roma del 11-02-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO A Roma NORD CODE SULLA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE IN USCITA DALLA CITTÀ SINO AL GRA. SULLA ...
Traffico Roma del 11-02-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO A Roma NORD CODE SULLA CASSIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E SULLA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 A PARTIRE DA TOR CERVARA SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO, MA ANCHE IN USCITA DALLA CITTÀ SINO AL GRA. SULLA ...
Traffico Roma del 11-02-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO A Roma NORD LE VIE CASSIA E FLAMINIA DAL GRA A VIA DI GROTTAROSSA, E LA VIA SALARIA, DA VILLA SPADA ALL’AEROPORTO DELL’URBE. TRAFFICATO IL TRATTO URBANO DELL’A24 LUNGO L’INTERO PERCORSO DAL GRA ALLA TANGENZIALE EST. PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, ...
Traffico Roma del 11-02-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma LUNEDI’ 11 FEBBRAIO 2019 ORE 07.20 MAX MAR DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … BUON GIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. SI RALLENTA SULLA VIA CASSIA TRA IL RACCORDO E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO CITTA’ E SULLA VIA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE SEMPRE VERSO IL CENTRO. STESSA SITUAZIONE SULLA VIA APPIA NUOVA TRA LA VIA DEI LAGHI E VIA ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 19.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE, NON MOLTE LE AUTO IN CIRCOLAZIONE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, GRAZIE ANCHE AL BLOCCO DEL Traffico PRIVATO ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, BLOCCO CHE SI PROTRARRÀ SINO ALLE 20.30 E CHE SI ESTENDE ANCHE AI DIESEL EURO 6. PREVISTE DIVERSE ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 18.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE AUTO IN CIRCOLAZIONE IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, GRAZIE ANCHE AL BLOCCO DEL Traffico PRIVATO ALL’INTERNO DELLA COSIDDETTA FASCIA VERDE, BLOCCO CHE SI PROTRARRÀ SINO ALLE 20.30 E CHE SI ESTENDE ANCHE AI DIESEL EURO 6. PREVISTE DIVERSE DEROGHE, PER TUTTI I ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 17.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. PIÙ INTENSO IL Traffico IN PROSSIMITÀ DEI GRANDI CENTRI COMMERCIALI. SUL RACCORDO ANULARE ABBIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE APPIA E RomaNINA. IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 16.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTE LE NOVITÀ; NESSUNA SEGNALAZIONE SUL RACCORDO NÉ SULLE ALTRE AUTOSTRADE. QUALCHE DISAGIO SOLTANTO SULLA FLAMINIA DOVE CI SONO CODE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO. A COMPLICARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE DI LIEVE ENTITÀ. STESSA ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 15.20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI NON MOLTO IL Traffico REGISTRATO AL MOMENTO; NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. QUALCHE DISAGIO SOLTANTO SULLA FLAMINIA DOVE CI SONO CODE PER UNA RIDUZIONE DI CARREGGIATA TRA LABARO E SAXA RUBRA VERSO IL CENTRO. ALL’ESQUILINO LA COMUNITÀ CINESE FESTEGGIA IL CAPODANNO, FINO ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 14.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE ANCHE SUL RACCORDOED IL TRATTO URBANO DELLA A24. OGGI ALL’ESQUILINO TRA LE 14 E LE 18, AL VIA I FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO CINESE E CORTEO TRA SAN GIOVANNI E PIAZZA VITTORIO, PASSANDO PER VIA EMANUELE FILIBERTO. ATTESE PIÙ DI MILLE ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 13.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE ANCHE SUL RACCORDOED IL TRATTO URBANO DELLA A24. OGGI ALL’ESQUILINO TRA LE 14 E LE 18, AL VIA I FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO CINESE E CORTEO TRA SAN GIOVANNI E PIAZZA VITTORIO, PASSANDO PER VIA EMANUELE FILIBERTO. ATTESE PIÙ DI MILLE ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 12.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO ED IL TRATTO URBANO DELLA A24. OGGI ALL’ESQUILINO TRA LE 14 E LE 18, AL VIA I FESTEGGIAMENTI DEL CAPODANNO CINESE E CORTEO TRA SAN GIOVANNI E PIAZZA VITTORIO, PASSANDO PER VIA EMANUELE FILIBERTO. ATTESE PIÙ DI MILLE ...
Traffico Roma del 10-02-2019 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 ORE 1120 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI … CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE STRADE DELLA CAPITALE QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO TRA LA VIA DEL MARE E LA CRISTOFORO COLOMBO IN ZONA SAN PIETRO PER LAVORI DI RIPRISTINO AL MANTO STRADALE CHIUSO FINO A DOMANI LUNEDI’ 11 FEBBRAIO, LARGO DEGLI ALICORNI ALL’ALTEZZA DI ...
Traffico Roma del 11-02-2019 ore 10 | 30
VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 11-02-2019 ore 10:30 (Di lunedì 11 febbraio 2019) VIABILITÀ Roma LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019 ORE 9:50 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO CODE A TRATTI SUL PERCORSO URBANO DELL’A24 DA VIA FILIPPO FIORENTINI SINO AL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA TANGENZIALE EST, VERSO LO STADIO OLIMPICO, CODE DALLA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI, MENTRE VERSO SAN GIOVANNI RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLA RAMPA D’INGRESSO PER L’A24 E DA VIA PRENESTINA A VIALE CASTRENSE. SUL GRA, IN CARREGGIATA INTERNA, CODE DALLA BUFALOTTA ALLA TIBURTINA, DALLO SVINCOLO DI CIAMPINO ALL’APPIA, E RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E LA VIA DEL MARE.; MENTRE IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA LA PRENESTINA E LA TIBURTINA. ALLE PORTE DI Roma SUD, NELLA ZONA DI VITINIA, CODE PER INCIDENTE SU VIA LAGO SANTO IN DIREZIONE DI VIA DI MEZZOCAMMINO. CODE PER INCIDENTE ...
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_Carabinieri_ : #6febbraio Riciclaggio internazionale: i #Carabinieri di Roma individuano una “multinazionale del crimine” nella Ca… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 11-02-2019 ore 10:30', su #spreaker… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 11-02-2019 ore 10:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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