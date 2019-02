Orietta Berti : età - canzoni - dove vive col marito Osvaldo e figli : Orietta Berti: età, canzoni, dove vive col marito Osvaldo e figli Chi è Orietta Berti Orietta Berti, il cui vero nome è Orietta GalimBerti, nasce l’1 giugno 1943 a Cavriago, in provincia di Reggio Emilia. Fin da piccola coltiva la passione per la musica e intraprende così gli studi di canto lirico. All’inizio degli anni Sessanta partecipa a un concorso di Reggio Emilia “Voci Nuove Disco d’Oro“, presentando un brano di Gino Paoli “Il cielo in ...

Vieni da me : Orietta Berti parla dello scontro con la Rettore : Ora o mai più: Orietta Berti commenta lo screzio con Donatella Rettore a Vieni da me “Questa canzone rappresenta tutto ciò che io odio della musica leggera italiana” è stato il commento decisamente pungente che Donatella Rettore a Ora o mai più ha speso nei confronti di “Quando l’amore diventa poesia”, interpretata da Orietta Berti in coppia con la sua allieva, Barbara Cola. Una frase che ha fatto molto scalpore ...

Orietta Berti : "Mi sono tatuata le sopracciglia. Osvaldo voleva ammazzarmi" : Potrebbe essere definito un tatuaggio di comodità. Protagonista Orietta Berti, che ha deciso di marchiarsi le sopracciglia: “Le ho tatuate l’altro giorno. Mi ero stancata di star lì tutti i giorni a farmi il trucco”, ha rivelato la cantante a Che tempo che fa.La Berti ha confidato che la decisione non è stata accolta con piacere in famiglia: “Osvaldo mi voleva ammazzare”. Le sopracciglia dell’artista di Cavriago erano disegnate. Un ...

MotoGp – Valentino Rossi incontra Orietta Berti - il post social della cantante è speciale : “vincere tutto col sorriso lo ha reso ancora più grande” [GALLERY] : Valentino Rossi incontra Orietta Berti: il post social della cantante italiana dopo lo scatto col Dottore Valentino Rossi è una vera e propria star: il Dottore è stato ospite ieri sera di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, tenendo incollati al televisore tantissimi telespettatori. Simpatico, esilarante e sempre con la battuta pronta, il nove volte campione del mondo ha avuto il potere di attirare tantissime persone non appassionate di motori ...

"Vipera" - "No - un cobra" : lite tv tra Orietta Berti e Rettore : Un duro scambio di battute tra Orietta Berti e Donatella Rettore. Il tutto davanti alle telecamere di 'Ora o mai più'. Nel corso dell'ultima puntata dello show condotto da Amadeus la Berti ha cantato ...

Ora o mai più - Amadeus suda freddo. Rissa in diretta tra Orietta Berti e Donatella Rettore : "Quello che odio" : Rissa tra primedonne a Ora o mai più. Orietta Berti e Barbara Cola hanno duettato sulle note di L'amore diventa poesia nella prima puntata del talent-vip di Amadeus su Raiuno. Tra i giudici, una severissima Donatella Rettore ha bocciato la concorrente con un giudizio spietato: "Questo è tutto ciò ch