Uomini e Donne | Antonio e Andrea su Teresa prima della scelta | dettagli

Short track - Coppa del Mondo 2019 : grande Italia a Torino! Valcepina vince ancora - staffetta donne d’argento e Uomini di bronzo : E’ un’Italia eccezionale quella nell’ultima giornata della prova di Coppa del Mondo di Short track a Torino. Una domenica indimenticabile, iniziata con un altro trionfo di Martina Valcepina nei 500m. Si tratta della terza vittoria consecutiva in questa distanza per la valtellinese, dopo quella ottenuta a Dresda la scorsa settimana e quella di ieri. Successi che hanno portato Martina a chiudere al secondo nella classifica di ...

Anticipazioni Uomini e donne 11 febbraio - Rocco a Gemma : 'Fammi venire ad abitare da te' : L'appuntamento con Uomini e donne ritornerà in onda a partire da lunedì 11 febbraio con la messa in onda della nuova puntata di questa settimana dedicata al trono over, di cui nelle ultime ore sono state fornite le primissime Anticipazioni su quello che accadrà sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione Mediaset. Possiamo così svelarvi che al centro della puntata ci saranno ancora una volta Gemma e Rocco, la coppia più chiacchierata e ...

Roberta di Uomini e Donne Over Spara a Zero su Ida e Riccardo! : Roberta di Uomini e Donne Over non ci sta e dice la sua su Ida e Riccardo. Ecco el dichiarazioni al veleno della dama del trono Over di Uomini e Donne. Torniamo a parlare del trono Over di Uomini e Donne. Protagonista è Roberta Di Padua. La dama, fino a qualche tempo fa, si stava frequentando con Gianluca Scuotto, con il quale ha deciso di terminare la relazione in maniera brusca, per poi consolarsi con Riccardo Guarnieri, ex fidanzato di Ida ...

Barbara d'Urso e la violenza sulle donne/ "Scappate dagli Uomini violenti. Non potete cambiarli - vanno curati" : Barbara d'Urso e la sua battaglia contro la violenza sulle donne. L'appello: "Scappate dagli uomini violenti. Non potete cambiarli, vanno curati"

Barbara D'Urso e la violenza contro le donne : 'Tacendo non aiutate i vostri Uomini che vi picchiano' : L'impegno per contrastare la piaga della violenza contro le donne e l'importanza di adottare provvedimenti efficaci in materia. Sono i temi al centro di un approfondimento di gnews - giustizia ...

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati/ Uomini e Donne - l'annuncio : "Abbiamo fatto molti errori" : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi si sono lasciati. Uomini e Donne, l'annuncio su Instagram: "Abbiamo fatto molti errori..."

Uomini e Donne - Giordano e Nilufar si sono lasciati : le parole del ragazzo : Uomini e Donne, Nilufar e Giordano si sono ufficialmente lasciati Da qualche tempo avevamo notato la netta distanza tra Nilufar Addati e il suo Giordano. Nessun post, nessuna foto, nessun messaggio tra i due che lasciasse ben sperare i fan. Qualche settimana fa, però, entrambi hanno chiaramente espresso quel che stava accadendo, ovvero un momento […] L'articolo Uomini e Donne, Giordano e Nilufar si sono lasciati: le parole del ragazzo ...

Uomini e Donne : finisce la storia d'amore tra Nilufar e Giordano : finisce la favola d'amore tra Nilufar e Giordano, coppia formata nel programma Uomini e Donne di Maria de Filippi. Lei durante la permanenza sul trono nascose una verità troppo scomoda ovvero quella di frequentare un altro ragazzo mentre Giordano la corteggiava all interno del programma. Lui, dopo che venne allo scoperto la cosa, decise di rimanere accanto alla donna di cui si era innamorato ma, a quanto pare, il rapporto ha iniziato a ...

Francesco Renga : "Le donne al festival? Di meno perché gli Uomini hanno voci più belle". Poi le scuse : "Non mi sono spiegato bene" : Il cantante scatena una durissima polemica rispondendo alla domanda sul perché sono solamente sei le donne in gara. Claudio Baglioni: 'Potete dissociarvi da questo commento'. La replica di Renga: '...

Sanremo - Renga "maschilista" nella bufera : "Ci sono meno donne perché gli Uomini hanno una voce più bella" : Questo Festival di Sanremo non sarà così brillante in termini di ascolti, ma sicuramente lo è in termini di polemiche. Dopo alcune accuse di plagio, canzoni che inneggiano alla droga, ora ci mancava '...

Uomini e Donne : Roberta si sfoga contro Ida e Riccardo : Roberta Di Padua di Uomini e Donne delusa da Riccardo Guarnieri Nell’ultima puntata settimanale del Trono Over di Uomini e Donne Ida, vedendo Riccardo Guarnieri insieme a Roberta, è scoppiata a piangere. Motivo per cui l’uomo ha cercato di consolarla, mandando su tutte le furie la Di Padua, la quale ha abbandonato lo studio. Ma non è finita qua perchè proprio quest’ultima ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne ...

Francesco Renga : "Le donne al festival? Di meno perché gli Uomini hanno voci più belle" : Il cantante scatena una durissima polemica rispondendo alla domanda sul perché sono solamente sei le donne in gara. Claudio Baglioni: 'Potete dissociarvi da questo commento'

Gemma Galgani suora - da Uomini e Donne al convento : cosa sta succedendo : Gemma Galgani suora, da Uomini e Donne al convento: cosa sta succedendo. Un'ipotesi decisamente inaspettata per la dama di Uomini e Donne sempre al centro dell'attenzione per le sue...