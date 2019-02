Ultimo diserta Domenica In e scoppia la polemica | ‘Spocchioso'

Blastingnews

: #Ultimo diserta #DomenicaIn e va in onda il filmato della sua esibizione di ieri #Sanremo2019 - IlContiAndrea : #Ultimo diserta #DomenicaIn e va in onda il filmato della sua esibizione di ieri #Sanremo2019 - InoGiuseppe : Mahmood è un'ottima scelta musicale anche per l'Eurovision song che si terrà a Tel Aviv. #sanremo… - Teleblogmag : Mahmood è un'ottima scelta musicale anche per l'Eurovision song che si terrà a Tel Aviv. #sanremo… -

(Di domenica 10 febbraio 2019) La querelle traed i giornalisti non sembra placarsi, anzi sembra infiammarsi ancora di più. L'artista romano ha deciso di non presentarsi alla puntata odierna diIn dopo l’acceso botta e risposta di questa notte andato in scena in conferenza stampa.Latra l'autore del brano 'I tuoi particolari' ed i giornalisti èta dopo la proclamazione del vincitore della 69' edizione del Festival di Sanremo. Niccolò Moriconi (il vero nome del cantautore) aveva etichettato il neo vincitore chiamandolo ‘ragazzo’ anziché con il suo nome d’arte. Dopo essere stato bacchettato dai giornalisti presenti in sala stanpa, aveva replicato in modo piuttosto duro: “Avete questa settimana per sentirvi importanti e dovete rompere. Qualsiasi cosa io dica, troverete una cosa da ridire”....