Turismo : nel 2017 più visitatori stranieri che italiani : Presentato il XXII Rapporto sul Turismo italiano alla Bit – Borsa del Turismo: è emerso che nel 2017 per la prima volta in Italia le presenze di turisti venuti dall’estero hanno superato quelle degli italiani. La componente internazionale (210.658.786) ha superato quella nazionale (209.970.369). Si è inoltre rilevato che sono solo 5 le regioni italiane in cui si concentra oltre la metà (il 54,3%) della spesa dei turisti e si trovano ...

Mareggiata in Liguria : crolla il Turismo - è allarme nel Tigullio : turismo in calo nel Golfo del Tigullio: quasi dimezzate le prenotazioni per il 2019 a Rapallo, Portofino e Santa Margherita. “C’e’ un calo del 35-40%” secondo il presidente di Ugal, Unione dei gruppi albergatori del Levante di Federalberghi, Aldo Werdin. Dopo primi segnali di frenata, la Mareggiata di fine ottobre 2018 ha assestato un duro colpo, facendo crollare i numeri con le immagini degli yacht distrutti, delle ...

Turismo : oltre 100 destinazioni in Italia e nel mondo alla Bit 2019 : Tutto pronto per BitMilano, a fieramilanocity da domenica 10 a martedì 12 febbraio. Con circa 1.300 espositori registrati in rappresentanza di più di 100 destinazioni in Italia e nel mondo, Bit 2019 punta quindi a consolidare i risultati dello scorso anno. Bit 2019 si conferma una piattaforma chiave per promuovere l’unicità della destinazione Italia, grazie alla presenza istituzionale delle Regioni Italiane, dei più qualificati consorzi ed enti ...

Imprese : +32.000 nel 2018 - +0 - 5% - - 1 su 4 nel Turismo : Guardando al mondo artigiano, negli ultimi 12i mesi hanno fatto meglio le Imprese di noleggio e servizi alle Imprese, 1.301 Imprese in più,, dei servizi alla persona, +757, e le attività di ...

Unioncamere - 32 mila imprese in più nel 2018. Una su quattro nel Turismo : Il sistema delle imprese chiude anche il 2018 con un saldo positivo - sono più quelle che nascono che quelle che chiudono, ma vi sono anche dei preoccupanti segnali di rallentamento rispetto all'anno ...

Collisione in volo in Valle d´Aosta - 5 morti. Un aereo da Turismo e un elicottero privato si sono scontrati sul ghiacciaio del Rutor - nel ... : Troppi incidenti aerei nei cieli. Non è la prima volta che la sicurezza dei voli viene messa sotto accusa Collisione tra un piccolo aereo da turismo e un elicottero privato impegnato nel servizio di ...

Cinque morti nello scontro tra elicottero e aereo da Turismo in Val d'Aosta : Gravissimo incidente aereo a 2500 metri d'altezza nel vallone di La Thuile , in Valle d'Aosta. Coinvolti un aereo da turismo e un elicottero privato, che stava effettuando il servizio di eliski, che ...

Boom del Turismo enogastronomico In Italia nel 2018 spesi 30 miliardi : ... nonostante gli anni di crisi che hanno colpito l'economia mondiale. Si tratta di un risultato che dimostra l'immenso valore storico e culturale del patrimonio enogastronomico nazionale che è diffuso ...

Turismo : '13mila presenze in più rispetto al 2017 nella cittadina del Golfo' : ... in collaborazione e in sinergia con gli altri Comuni della zona nord della Provincia, facendo sì che questa parte della Toscana diventi di appeal per turisti provenienti da ogni parte del mondo" ...

Turismo archeologico e ambientale : a Marina di Camerota rinvenuti reperti dell’Età Bronzo nelle Grotte del Paleolitico : “Ogni anno l’Università di Siena conduce scavi archeologici importanti a Marina di Camerota. Rinvenute di recente alcune perline che fanno parte di una collana risalente all’Età del Bronzo. Gli scavi stanno proseguendo e con risultati importanti. Stiamo dunque cercando di sviluppare anche un Turismo non solo balneare per fare in modo di avere un flusso continuo. Ad esempio il Parco archeologico è all’interno di un’Area Marina Protetta – ha ...

I pugliesi nel mondo nominati 'ambasciatori' dalla Regione per promuovere il Turismo : Gli eventi si svolgeranno da fine febbraio fino a dicembre 2019 e saranno incentrati soprattutto sull' enogastronomia , con iniziative di promozione, animazione e spettacoli dal vivo, rigorosamente ...

