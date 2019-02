Sanremo 2019 | la vittoria di Mahmood e i momenti migliori e no della finale

Sanremo 2019 - vince Mahmood : «Non ci credo - grazie mamma». Poi Ultimo - terzo Il Volo. L'Ariston in rivolta voleva la Bertè : Mahmood vince il 69/o Festival di Sanremo con il brano Soldi, davanti a Ultimo , terzo Il Volo. « grazie a tutti, soprattutto a mia madre, ancora non ci credo », sono state le prime...

La classifica del Festival di Sanremo 2019 : Mahmood è il vincitore ma Salvini (e non solo!) avrebbe preferito Ultimo : La classifica del Festival di Sanremo 2019 , tra i fischi del pubblico, ha rivelato un podio prevedibile per due posizioni su tre. Sul podio sono saliti tre giovani, due solisti ed un gruppo: Ultimo , Mahmood e Il Volo occupano i primi tre posti della classifica di gradimento derivante dai voti di tutte le giurie nelle cinque serate del Festival . Se su Ultimo c'erano pochi dubbi del suo posizionamento sul podio, visto il grande successo nelle ...

Sanremo 2019 : vincono la musica e Mahmood : Il vestito scelto da Claudio Baglioni, dirottatore, ex dittatore e imperatore della musica, per la finale del 69esimo Festival di Sanremo è il bianco. Attorno a lui ballerini in blusa lattescente e pantaloni neri si dimenano in attesa della parola. “È stato un viaggio emozionante. Devo ringraziare tutti,” proclama il divo Claudio. “Nessuno è perfetto. Nessuno sa quanto poteva essere fatto meglio questo ...