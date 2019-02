Sampdoria - Frosinone 0-1 | a sorpresa decide un gol di Ciofani

Colpo Frosinone - Ciofani castiga una Sampdoria molle e confusa : Da Genova la sorpresa che non t'aspetti. Blitz Frosinone in casa della Sampdoria, successo importantissimo per riaprire il discorso salvezza. Ora sono solo 2 i punti che separano Baroni dal quart'...

VIDEO Sampdoria-Frosinone 0-1 - Highlights - gol e sintesi della partita. Ciofani regala il colpaccio ai ciociari : Il Frosinone ha sconfitto la Sampdoria nel match valido per la 23^ giornata della Serie A di calcio, i ciociari hanno confezionato una bellissima impresa a Marassi e hanno conquistato tre punti pesantissimi in ottica salvezza. A decidere la partita è stato un colpo di testa di Ciofani. Di seguito il VIDEO con gli Highlights, i gol e la sintesi di Sampdoria-Frosinone 0-1. VIDEO Highlights Sampdoria-Frosinone 0-1: Il primo tempo al ...

Serie A - Sampdoria-Frosinone 0-1 : decide Ciofani : A Marassi, successo importantissimo del Frosinone in chiave salvezza contro la Sampdoria. I padroni di casa prendono subito in mano il pallino del gioco e l'egemonia territoriale, ma i gialloblù ...

Sampdoria-Frosinone 0-1 | : Come annunciato, nell’undici di Giampaolo la grande novità è Junior Tavares titolare a sinistra per sostituire lo squalificato Murru

Sampdoria-Frosinone - le formazioni ufficiali : Sampdoria-Frosinone, le formazioni ufficiali – Si gioca la 23^ giornata del campionato di Serie A, nelle gare delle 15 in campo anche la Sampdoria. La squadra di Giampaolo è alla ricerca di punti per la qualificazione in Europa League, la stagione della squadra blucerchiata può essere considerata positiva, la Sampdoria è trascinata da un immenso Quagliarella. Di fronte invece una squadra in grande difficoltà, il Frosinone. La squadra ...

