Prezzo del latte troppo basso | monta la protesta dei pastori sardi

La protesta dei pastori sardi contro il Prezzo del latte 'Bloccheremo i seggi elettorali' : Le proteste dei pastori sardi, che lamentano un prezzo troppo basso per il latte ovino e caprino, non si fermano nonostante le prime denunce. Dopo le manifestazioni clamorose di sabato , che hanno ...

Protesta dei pastori per il crollo del Prezzo del latte : sversamenti in fiume nel Nuorese : Prosegue in Sardegna la Protesta dei pastori per il crollo del prezzo del latte: il fiume che scorre ad Olzai, nel Nuorese, è diventato bianco. I pastori sardi hanno gettato nel piccolo rivolo che passa all’interno del paese centinaia di litri di latte ovino per Protestare contro il prezzo esiguo pagato dai trasformatori. L'articolo Protesta dei pastori per il crollo del prezzo del latte: sversamenti in fiume nel Nuorese sembra essere il ...

PASTORI SARDEGNA CONTRO Prezzo del LATTE/ Video - nuova protesta : "blocchiamo i seggi elettorali" : PASTORI sardi, protesta CONTRO PREZZO LATTE: assaltato tir a Porto Torres, carne sull'asfalto. Video e ultime notizie: 'pronti a bloccare seggi SARDEGNA'

Protesta dei pastori per il crollo del Prezzo del latte : blocchi stradali nel Cagliaritano e nel Nuorese : Anche nel Cagliaritano e nel Nuorese sta avendo luogo la Protesta dei pastori per il crollo del prezzo del latte: un centinaio di allevatori ha bloccato la SS131 in direzione Cagliari, nel territorio di Sanluri. I pastori hanno ostruito la carreggiata con bidoni all’altezza del km 40, vicino al bivio per Villasanta. Decine di litri di latte sono stati poi versati sulla strada. Le auto transitano a passo d’uomo, i manifestanti si ...

Prezzo del latte - giocatori Cagliari in protesta con i pastori sardi - : Alcuni allevatori hanno bloccato i cancelli del centro sportivo di Assemini e chiesto il sostegno della squadra rossoblù minacciando di impedire la trasferta a Milano. Dirigenti e calciatori con un ...

Prezzo del latte - giocatori Cagliari in protesta con i pastori sardi : Prezzo del latte, giocatori Cagliari in protesta con i pastori sardi Alcuni allevatori hanno bloccato i cancelli del centro sportivo di Assemini e chiesto il sostegno della squadra rossoblù minacciando di impedire la trasferta a Milano. Dirigenti e calciatori con un gesto dimostrativo hanno quindi rovesciato alcuni bidoni di ...

Le proteste degli allevatori sardi per il Prezzo del latte di pecora : Negli ultimi anni si è quasi dimezzato e ora non copre nemmeno i costi di produzione: in molti danno la colpa all'industria casearia

Sardegna - pastori in piazza per Prezzo del latte : blocchi stradali - assalto a caseificio e chiedono al Cagliari di non giocare : Il Cagliari bloccato nel centro di Assemini, perché i pastori chiedono un gesto di solidarietà, e quindi il rischio di non partire per Milano dove domenica giocherà contro il Milan. Un caseificio preso d’assalto nel Sassarese, con vetrate sfondate e bidoni di latte svuotati negli uffici. La Statale 125 e la 131 chiuse all’altezza di Giave e Cardedu e un’altra strada, all’uscita di Mamoiada, in provincia di Nuoro, bloccata ...

Pastori sardi in rivolta contro il Prezzo del latte 'Meglio buttarlo via' : Un fiume bianco che scorre sull'asfalto è il simbolo della protesta dei Pastori sardi. Da qualche giorno gli allevatori, invece che consegnare il latte ovino, buttano via quel che mungono e mettono in ...

Gli industriali fanno cartello sul Prezzo del latte - protesta choc dei pastori sardi : migliaia di litri riversati in strada : migliaia di litri di latte appena munto riversati in strada. Spreco eclatante, come la protesta che lo ha prodotto. Da alcuni giorni in varie zone della Sardegna i pastori sono letteralmente sul piede di guerra. All'origine della rivolta c'è un esempio emblematico di come i principi del libero mercato e della concorrenza, spesso evocati con solennità, possono essere distorti e piegati alla logica del puro profitto, anche al costo ...

Sardegna : continua la protesta dei pastori per il Prezzo del latte : Da diversi giorni in Sardegna è iniziata una protesta contro le industrie che pagano il latte munto dai pastori a soli 55 centesimi al litro, prezzi assolutamente troppo bassi per gli allevatori che non ci stanno e che stanno facendo valere i propri diritti. La pastorizia è uno dei settori economici principali di quest'isola e i pastori che, ogni mattina si alzano all'alba per mungere il proprio bestiame e tornano a casa stremati alla sera, non ...

Sardegna - il Prezzo del latte è troppo basso : nuova protesta dei pastori sardi - Sky TG24 - : Cresce il malcontento degli allevatori per il prezzo del latte, sceso al prezzo di 60 centesimi al litro, che non consente di coprire i costi di produzione. Bloccate due autobotti sulla statale 131 ...

