Elisa Isoardi festeggia vittoria Mahmood | è polemica con Salvini | il Web si spacca

Sanremo 2019 - Salvini preferisce Ultimo a Mahmood : Elisa Isoardi ribatte : Neanche il tempo per il neo vincitore di Sanremo Mahmood di posare per la foto di rito con il premio appena conquistato, che il vicepremier Matteo Salvini già commenta il podio su Twitter, manifestando la sua perplessità sul verdetto finale. “Mah, io avrei scelto Ultimo, voi che dite?“, scrive. #Mahmood…………… mah………… La canzone italiana più bella?!? Io avrei scelto #Ultimo, voi ...

Sanremo 2019 - Elisa Isoardi festeggia la vittoria di Mahmood : la frase che fa esultare la sinistra : Il trionfo del rapper Mahmood al Festival di Sanremo ha mandato in visibilio quel che resta della sinistra italiana, che nel risultato dell'italo-egiziano hanno trovato una nuova bandierina anti-salviniana da sventolare in faccia al ministro leghista. E nella pioggia di celebrazioni è spuntata anche

A Sanremo vince Mahmood - sui social è "scontro" tra Salvini e Elisa Isoardi : Diversità di vedute tra il ministro dell'Interno e l'ex compagna sulla vittoria del rapper nato a Milano da madre sarda e...

La prova del cuoco - Antonella Clerici e la staffilata a Elisa Isoardi : "Io ho avuto le coliche - ma lei..." : Un'Antonella Clerici a ruota libera, quella che si è vista a Tv Talk su Rai 3. Si parla, ovviamente, di Elisa Isoardi e de La prova del cuoco, l'ex trasmissione di Antonella. Si parla nel dettaglio dell'incidente in cui è incappata la Isoardi, che si è tagliata un dito affettando una melanzana: "No,

Parla Elisa Isoardi - sibillina : 'Io - Matteo Salvini - l'amore - davvero? - finito Vi racconto tutta la verità' ESCLUSIVO : 'Io sono fondamentalmente integra, provengo da un mondo che ha radici molto solide e quando passo il tempo con i miei familiari rinasco. Riprendo forza. Vedo che la vita è altro, non è quella che ...

La prova del cuoco - disgrazia per Elisa Isoardi : sbaglia col coltello - sangue - stop alla trasmissione : Puntata un po' agitata quella di mercoledì 6 gebbraio per la conduttrice de La prova del cuoco Elisa Isoardi : mentre affettava delle melanzane, rigorosamente in diretta, si è distratta un attimo e, ...

La prova del cuoco - il sospetto sul fisico di Elisa Isoardi : ingrassata? Fermi tutti - parla lei : All'occhio attento dei fan di Elisa Isoardi non è sfuggito dalle ultime apparizioni a La prova del cuoco su Rai1 come la conduttrice si sia mostrata con qualche rotondità in più del solito. La stessa Isoardi ha ricevuto diversi commenti sui social che le chiedevano spiegazioni sul nuovo aspetto fisi

Elisa Isoardi si fa male a La Prova del Cuoco e interviene il medico : La Prova del Cuoco: incidente per Elisa Isoardi in diretta Nella puntata di mercoledì 6 febbraio de La Prova del Cuoco è successo un piccolo incidente in diretta. Elisa Isoardi si è tagliata mentre stavo affettando delle melanzane, mettendo inavvertitamente un dito sotto la lama. La conduttrice ha chiesto l’intervento di un medico in studio, pur continuando a sorridere. Per cercare di fermare la fuoriuscita di sangue è intervenuto anche ...

Elisa Isoardi : tumore e condizioni - cosa ha avuto la conduttrice TV : Elisa Isoardi: tumore e condizioni, cosa ha avuto la conduttrice TV tumore Elisa Isoardi, la malattia avuta dalla donna La conduttrice del programma televisivo “ La prova del cuoco”, Elisa Isoardi, confessa: “ Ho avuto un tumore”. Elisa Isoardi: la notizia scioccante Qualche tempo fa, la conduttrice era stata intervistata a Dipiù, e aveva raccontato la sua storia. “ Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo ...