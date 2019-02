Cessione Sampdoria | Ferrero allo scoperto dopo le ultime voci

calcioweb.eu

(Di domenica 10 febbraio 2019) "Lanon è in vendita. Potete scriverlo a caratteri cubitali. Sono solo caz…e che scrivete voi giornalisti. L'ho letto anche io questa mattina. Sono solomesse in vendita da qualcuno che vuole farsi pubblicità. Ma io quando ho comprato lanon ho dettp niente a nessuno. Mercoledì a Londra? Sarò a Milano mi farò un selfie cosi vedrete che sarò li". Sono le importanti dichiarazioni del presidente dellaMassimoin risposta all'articolo di quest'oggi di Repubblica, che raccontava come il patron romano fosse sul punto di cedere il club doriano a un fondo americano. Nel frattempo è arrivata una brutta sconfitta in campionato contro il Frosinone, la partita di campionato finisce 0-1.