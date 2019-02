: Calcio: posticipo,Sassuolo-Juventus 0-3 - NotizieIN : Calcio: posticipo,Sassuolo-Juventus 0-3 - Intralot_Calcio : #SerieB Il sipario sulla domenica dei cadetti cala con il posticipo #HellasVerona #Crotone. Dopo l’1-1 nella trasfe… - Cyber_Feed : Ultim'ora #Calcio: posticipo,Sassuolo-Juventus 0-3 -

Lariallunga a +11 sul Napoli vincendo in casa del(0-3). Allegri schiera Bernardeschi e lascia in panchina Dybala. L'impatto sulla gara degli emiliani è ottimo:Sensi a lato di poco; Szczesny salva su Djuricic e poco dopo su Locatelli.Al primo affondo,però,la Juve passa: svarione di Consigli sul rinvio (23'),il portiere para su Ronaldo,ma Khedira è pronto a mettere dentro. Nella ripresa,su folle uscita di Szczesny (55'), Berardi mette a lato a porta vuota (da 35m). Poi la Juve dilaga con Ronaldo (70') e Can (86')(Di domenica 10 febbraio 2019)