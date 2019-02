Alzheimer | scoperte parti del cervello ' immuni' alla malattia | si apre una nuova speranza

Alzheimer - alcune scoperte recenti suggeriscono delle cure naturali - Alzheimer Sintomi Fisici - : Purtroppo tutte le cure messe a punto finora dalla scienza, riescono solo ad alleviare i terribili Sintomi di questo morbo. Non ne è stata ancora scoperta una cura definitiva.Secondo questo articolo, ...

Alzheimer e Parkinson - scoperte le cause della atassia : Scoperta fondamentale della ricerca scientifica italiana: dopo dieci anni di studi i medici dell’università di Torino hanno individuato il difetto genetico responsabile di una rara forma ereditaria di atassia. La sindrome atassica è un un disturbo psico-motorio del sistema nervoso che ha un ruolo determinante in alcune malattie degenerative, come l’Alzheimer e il Parkinson. Lo studio – pubblicato sull’autorevole rivista ...