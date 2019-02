Vito Fazzi | trovato impiccato a un albero Si indaga per omicidio | “Esumate la salma”

fanpage

: Il Rotary Club Lecce Sud al fianco della Unità di Chirurgia pediatrica dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce - inondazionitv : Il Rotary Club Lecce Sud al fianco della Unità di Chirurgia pediatrica dell'Ospedale Vito Fazzi di Lecce - BenedittisMimmo : Benvenuti a #Lecce candidata a #capitaledellacultura2019. Uscita ospedale Vito Fazzi Lecce - AndreaPaolicel3 : RT @ascolicalciofc: Questa mattina l’attaccante bianconero Giacomo Beretta in visita a Manuel Scavone, ricoverato presso l’Ospedale Vito Fa… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Il corpo diMazzi funelle campagne di Martina Franca,a un. La moglie ha chiesto e ottenuto l'apertura di un'inchiesta per. Secondo il suo racconto il marito non poteva arrampicarsi ad unperché in quel periodo aveva problemi a deambulare. La moglie ha parlato anche di possibili debiti legati al gioco d'azzardo. La verità dopo l'inchiesta aperta dalla Procura.