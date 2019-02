Reddito e Quota 100 | arrivano le modifiche | una norma per accelerare i concorsi pubblici

Spot Reddito e quota 100 durante Sanremo - Vigilanza : «Preoccupante». Rai 1 replica : «Nessuna pressione» : Per il presidente della commissione Barachini le pubblicità del governo sono «inopportune», politicamente ed economicamente. Il Pd presenta un esposto all'AgCom

Festival di Sanremo 2019 - presidente Vigilanza Rai contro gli spot di quota 100 e Reddito : “Inopportuni. E generano mancati introiti” : Gli spot di quota 100 e reddito di cittadinanza durante il Festival di Sanremo “sorprendono e preoccupano”. Di più, sono “inopportuni” e tra le altre cose generano “un mancato introito pubblicitario” durante il programma Rai che più di ogni altro genera utili per le casse di viale Mazzini. Dopo le proteste del Pd, è il presidente della Vigilanza Rai, l’azzurro Alberto Barachini, ex caporedattore del Tg4, ...

Giù la maschera : quota cento e Reddito sono nemici della crescita : Roma. Fino a quando lo scriveva il Foglio " o qualche economista come Tommaso Monacelli e Andrea Garnero su lavoce.info " si poteva non rispondere e far finta di non sentire. Ma adesso che lo scrive ...

L'Ue taglia il Pil allo 0 - 2% e l'Fmi lancia un'allerta su Reddito e Quota 100 : Misure che, a quanto pare, non vengono giudicate in grado di dare un impulso all'economia italiana che, dati Istat alla mano, versa in condizioni di recessione tecnica. Ieri, tra l'altro, anche l'...

FMI boccia Reddito di Cittadinanza e Quota 100 : Il Fondo Monetario Internazionale ha espresso forte preoccupazione per le scelte del Governo italiano, non risparmiando dure critiche alla vigilia del taglio delle stime del Pil da parte della Commissione Europea. L'FMI ha invitato il Governo a prestare molta attenzione nella "transizione dal Rei al Reddito di Cittadinanza" considerata "la forte evasione fiscale e le dimensioni dell'economia sommersa" dell'Italia, al fine di evitare abusi che ...

Fmi - ecco cosa non va in Quota 100 e Reddito di cittadinanza : Il Reddito minimo garantito, infatti, esiste praticamente in tutti gli altri Paesi europei, ma in nessun caso l'assegno arriva a coprire la soglia di povertà, che varia da un'economia all'altra,., Ne ...

Fmi : Reddito di cittadinanza disincentiva il lavoro. Nodo costi per quota 100 : Meno tasse sul lavoro. Riforme strutturali per rilanciare la produttività. Nuove liberalizzazioni. Attenzione alla sostenibilità del debito pubblico che resta attorno al 131% del Pil, il secondo più alto in Europa. Queste le raccomandazioni del Fondo monetario nel suo Rapporto annuale sull’Italia...

Fmi : l'Italia tagli le tasse sul lavoro. Bocciati Reddito di cittadinanza e quota 100 : Bene, ancora, gli sforzi del governo per stabilizzare il sistema bancario, salvataggio Carige, ndr, in modo che 'possa pienamente svolgere il suo ruolo di sostegno dell'economia'. previsioni al ...

Fmi : Italia rallenta anche per cause interne - rilievi su quota 100 e Reddito cittadinanza : ... Pmi e fiducia delle imprese, è legata sia al generalizzato rallentamento della zona euro " unico imputato a detta del governo giallo-verde " sia a 'maggiori incertezze sul piano delle politica ...

Corte dei Conti. Monito su Reddito di cittadinanza e 'quota 100' : necessario vigilare : ... per i diversi paesi, l'età di uscita dal mondo del lavoro con la quota di occupazione giovanile". E' quanto ha poi affermato Buscema, in audizione in Commissione Lavoro del Senato. Anzi, ha aggiunto,...

Reddito di cittadinanza e quota 100 - tutti i dubbi dell'Inps : Il Reddito di cittadinanza "fissa un livello di prestazione molto elevato per un singolo e questo spiazza i redditi da lavoro". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, spiegando che gli ...

Quota 100 e Reddito di cittadinanza - al via iter per conversione del decretone in legge : Prenderà il via lunedì 4 febbraio in commissione Lavoro e previdenza sociale al Senato della Repubblica l’esame del decreto che contiene le pensioni Quota 100 e il Reddito di cittadinanza e che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni. Il testo, sul fronte pensionistico, prevede anche la proroga dell’Ape social e di Opzione donna, entrambe formule sperimentali e non strutturali, così come la Quota 100. Reddito di cittadinanza e Quota ...