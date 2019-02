Mondiali di Are | discesa | Paris a caccia del secondo oro Tracciato accorciato

Mondiali sci alpino Are 2019 - la discesa libera maschile in diretta LIVE alle 12.30 : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 3 minuti fa 26 GANONG Travis USA 27 CASSE Mattia ITA 28 SCHWAIGER Dominik GER 29 SEJERSTED Adrian Smiseth NOR 30 VUKICEVIC Marko SRB - di Redazione SkySport24 4 ...

Sci - Mondiali di Are : in pista la discesa maschile - 4 azzurri al via : Sci, Mondiali di Are: grandi aspettative per i nostri sciatori azzurri per la discesa maschile in programma quest’oggi Torna in pista l’Italjet ai Mondiali di Are. Sabato 9 febbraio alle 12.30 è in programma la discesa maschile con quattro azzurri al via: reduce dal trionfo in superG che l’ha visto laurearsi per la prima volta campione del mondo, Dominik Paris sarà il primo dei nostri al cancelletto con il numero 12, ...

LIVE Sci alpino - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli orari delle gare di oggi. Come vederle in tv e streaming : Oggi sabato 8 febbraio si disputa l’attesissima discesa libera maschile ai Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) si assegna il secondo titolo per gli uomini in questa rassegna iridata. I velocisti tornano a esibirsi sul pendio scandinavo a tre giorni di distanza dal superG vinto dal nostro Dominik Paris e proprio l’altoatesino è uno dei grandi favoriti della gara regina: il 29enne ha trionfato a Kitzbuehel e a Bormio in questa ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...

Mondiali - Paris e la discesa : 'Col tracciato corto difficile fare velocità' : Dominik Paris: il rock duro dei suoi Rise Of Voltage 'Sarà una discesa un po' corta, non sarà facile'. Ai Mondiali di Are, dopo la magia nel superG, Dominik Paris si prepara ad attaccare la discesa e ...

Combinata Sci - Mondiali di Are. Brignone : 'Dispiace per il 6° posto' : In Svezia, nella Combinata femminile ai mondiali di Are trionfa la svizzera Wendy Holdener. A seguire Vlhova e Mowinckel. Solo un sesto posto per l'italiana Federica Brignone che ha commentato così il ...

Sci - Mondiali di Are : combinata - Holdener oro : Brignone chiude 6ª : La svizzera Wendy Holdener, 2'02'13, - campionessa in carica di 25 anni e una vittoria in Coppa del mondo - conquista l'oro nella combinata femminile ai Mondiali di Are in Svezia. Dopo il 4° posto in discesa, la Svizzera è riuscita a risalire fino a precedere di 3/100 la slovacca Petra Vlhova, 2'02'...

Mondiali di Are - Brignone - sfuma la medaglia. La combinata a Holdener : Partita la manche di slalom, l'ordine di partenza per le prime 30 è inverso rispetto all'ordine di arrivo, la prossima italiana è Brignone venticinquesima,. Trionfa la svizzera Holdener, che mette ...

Sci alpino - Mondiali 2019 : cancellata l’ultima prova della discesa femminile - maltempo protagonista ad Are : La FIS ha deciso di cancellare l’ultima prova cronometrata della discesa libera femminile valida per i Mondiali 2019 di sci alpino. Il maltempo sta prendendo la scena ad Are (Svezia) e gli organizzatori sono stati costretti ad annullare l’ultimo test riservato alle ragazze. Un’area di bassa pressione sta infatti per investire la località scandinava e potrebbero arrivare delle perturbazioni nel corso della mattinata di domani, ...

Mondiali Sci 2019 – Maltempo ad Are - cancellata la quarta prova di discesa femminile : cancellata la quarta e ultima prova di discesa femminile ai Mondiali di Are. Domenica 10 la gara valida per le medaglie Il Maltempo imperversa anche ad Are e condiziona i Mondiali di sci alpino. Sabato era prevista la quarta e ultima prova di discesa femminile, prima della gara di domenica 10 febbraio che assegnerà le medaglie, ma gli organizzatori sono stati costretti a cancellarla. Nei primi tre training disputati lunedì (prima del ...

Mondiali Sci 2019 - Paris detta legge nella seconda prova di discesa ad Are : ... Innerhofer è quarto Sembra il tempo di una manche di slalom, è quello di una discesa che assegnerà il titolo di campione del mondo. Le difficili condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori ad ...