ilnapolista

: Un giorno lo racconteremo ai nipoti: 'Era un sabato di inizio febbraio al San Paolo e per la prima volta nella stor… - annatrieste : Un giorno lo racconteremo ai nipoti: 'Era un sabato di inizio febbraio al San Paolo e per la prima volta nella stor… - SiamoPartenopei : Koulibaly a Sky: 'Mancato il gol, ma non è solo colpa degli attaccanti! Scudetto? Chi non ci crede resta fuori dall… - napolista : Koulibaly: «I gol arriveranno, crediamo sempre allo scudetto» Dopo Fiorentina-Napoli: «Forse lo scorso anno subivam… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) Alla fine Fiorentina-Napoli, Kalidouha rilasciato alcune dichiarazioni:«Abbiamo avuto le nostre occasioni per segnare e quindi per vincere. È mancato solo il gol. Forse rispettoscorso anno subiamo un po’ di più in trasferta. Ma i più pericolosi oggi siamo stati noi. Loè un discorso chiuso? No, ci credo fino alla fine, fino a quando non ci condanna la matematica, e come me la pensano tutti i compagni. Non è vero che abbiamo pochi stimoli.«È chiaro che tutte le squadre studiano il Napoli, il nostro gioco. Noi siamo sulla strada giusta. È tutta la squadra che deve aiutare gli attaccanti quando sono in difficoltà. Siamo sicuramente un po’ delusi, ma non abbiamo subito gol ed è positivo. A centrocampo ci siamo impegnati. Dobbiamo continuare così. I gol”.L'articolo: «I gol» ...