In vasca nel nome di Manuel

Il ballerino di Amici si mostra nudo nella vasca. Ma un'ombra - birichina - lo tradisce : Marcello Sacchetta fa parte del cast di Amici di Maria De Filippi ed è uno dei più cari Amici di Stefano De Martino. Ma in queste ore non è finito al centro dell'attenzione per le sue doti ...

Roberta Bruzzone confessa : “Da bambina ho tentato di annegare i miei fratelli nella vasca da bagno” : “Da bambina ero una piccola peste. Ero una ragazzina molto vivace, molto curiosa e molto determinata. Io sperimentavo molto le tecniche di smembramento di decapitazione con le bambole. Io le distruggevo tutte e quindi hanno smesso di regalarmele”. A rivelarlo è Roberta Bruzzone, la criminologa più famosa d’Italia. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, si è lasciata andare a racconti molto personali, come questa ...

Chiara Ferragni hot - nuda nella vasca da bagno alle Maldive : Continuano gli scatti hot di Chiara Ferragni. L?influencer è in viaggio col marito Fedez per una mini luna di miele alle Maldive e come di solito sta tenendo aggiornati i suoi follower...

Luna di miele hot per Chiara Ferragni e Fedez : dalla proposta ‘indecente’ al nudo nella vasca da bagno [VIDEO] : Luna di miele bollente per Chiara Ferragni e Fedez alle Maldive: dal bagno hot nella vasca da bagno alla proposta del rapper italiano Chiara Ferragni e Fedez stanno trascorrendo la loro romantica Luna di miele alle Maldive. Tanto divertimento e relax per la famosa coppia che aggiorna quotidianamente i propri fan sui social, tra scherzi, sorrisi e qualche battuta… hot. Con l’arrivo del 2019 Fedez ha infatti chiesto alla moglie ...

Va a trovare la madre per gli auguri di Buon Anno - la trova morta nella vasca da bagno : La donna aveva 77 anni e a stroncarla è stato probabilmente un infarto. La tragedia è avvenuta in provincia di Macerata.Continua a leggere

La giovane mamma su facebook mentre la figlia di 6 mesi è nella vasca da bagno : morta affogata : Va a controllare facebook mentre la figlia di 6 mesi fa il bagnetto e la piccola muore affogata. La mamma, Kayla Lynton, 23 anni, è stata arrestata a Tel Aviv dopo che la sua bambina è stata trovata priva di sensi nella vasca da bagno. Arrestata a luglio scorso, la giovane donna ora è in attesa di processo dopo essere stata ritenuta colpevole di abbandono di minore. A riportare la notizia è il Sun, secondo cui inizialmente la 23enne aveva detto ...

La figlia di 6 mesi è nella vasca - lei guarda Facebook sul telefono : la bimba annega : Kayla Lynton, 23enne inglese, è stata arrestata a Tel Aviv, in Israele, dopo la tragedia avvenuta lo scorso luglio. Naomi è stata portata in ospedale ma è morta dopo una settimana in coma. La donna ora rischia nove anni di carcere.Continua a leggere

Regno Unito - annega la figlia nella vasca da bagno e le dà fuoco : non colpevole : Sosteneva che una potenza angelica le avesse ordinato di uccidere sua figlia, annegarla quindi nella vasca da bagno e darle fuoco era per lei ‘lecito'. Carly Ann Harris, una donna di 38 anni di Trealaw (Galles), affetta da psicosi, ha compiuto il crimine l'8 giugno scorso. Nonostante questo, la donna è stata riconosciuta come non colpevole, proprio perché affetta da una particolare forma di schizofrenia. La donna, per tale motivo, è attualmente ...

Nuoto – Mondiali vasca corta : gli Stati Uniti chiudono al comando nel medagliere - Italia solo tredicesima : La Nazionale azzurra paga la mancanza di ori, ottenendo sette medaglie che la relegano al tredicesimo posto nel medagliere Si sono conclusi ad Hangzhou i Campionati Mondiali in vasca corta 2018, una rassegna letteralmente dominata dagli Stati Uniti, capaci di mettersi al collo ben 36 medaglie. Sono 17 gli ori conquiStati dalla Nazionale americana, nettamente in testa al medagliere dopo la settimana di gare. Russia e Ungheria completano il ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - l’Italia sorride nella staffetta 4×100 mista femminile! Australia eliminata - azzurre di bronzo a Hangzhou : azzurre spettacolari nella staffetta 4×100 misti femminile: la tenacia dell’Italia premia le nostre atlete. Australia eliminata ed Italia sul podio! Splendido bronzo per Federica Pellegrini e compagne E’ stata la staffetta femminile 4×100 misti a chiudere definitivamente i giochi dei Mondiali di Nuoto 2018 di Hangzhou. In vasca la formazione azzurra, partita dalla corsia numero 6. Margherita Panziera ha chiuso la sua ...

Nuoto - Mondiali 2018 : Gregorio Paltrinieri lotta come un leone ed è argento nei 1500 sl. Romanchuk lo beffa nell’ultima vasca : Che finale! 1500 stile libero di grande tensione quelli vissuti nella vasca corta di Hangzhou (Cina), sede dei Mondiali 2018 di Nuoto. C’era attesa per i colori azzurri e per Gregorio Paltrinieri e il suo confronto con l’ucraino Mykhailo Romanchuk. L’azzurro andava a caccia di una rivincita dopo aver subito delle sconfitte nel “suo regno” dal classe ’96 dell’Est. Ebbene, abbiamo assistito ad una gara ...

Disoccupato trovato morto nella vasca con un cordino al collo. Gli investigatori : suicidio : Tragedia, ieri mattina, a Loreto Aprutino, Pescara,. Un uomo di 55 anni è stato trovato senza vita nella sua abitazione. Era dentro la vasca da bagno con un cordino al collo. A fare la scoperta sono ...