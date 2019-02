Allerta Meteo in Toscana | pioggia | vento e mare mosso

Allerta Meteo Emilia Romagna : criticità arancione per vento in Romagna : Dopo la tregua degli ultimi giorni, torna il maltempo anche in Emilia-Romagna con una Allerta arancione diramata da Regione e Arpae in particolare in Romagna, per vento. Per il tardo pomeriggio di domani, 10 febbraio, sono attesi venti forti con intensità di 75-88 chilometri orari sull’Appennino romagnolo con raffiche anche superiori. vento, da Allerta gialla, anche sull’Appennino dell’Emilia-Centrale, con venti di 62-74 ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : rischio valanghe “moderato” : rischio di valanghe moderato (grado di pericolo 2) in aumento a marcato (di grado 3) in Friuli Venezia Giulia. Secondo quanto riferisce il bollettino odierno le temperature in aumento portano alla possibilita’ di valanghe sia a debole coesione che a lastroni, di piccole e medie dimensioni, lungo i canaloni e i versanti piu’ ripidi, soprattutto alle esposizioni meridionali. Il distacco provocato e’ possibile anche con debole ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : ancora maltempo e venti di burrasca al Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – L’area depressionaria posizionata sul Mar Ionio, continuerà, nelle prossime ore, a determinare forti venti sulle regioni meridionali dell’Italia. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un ulteriore avviso di condizioni Meteorologiche avverse che ...

Allerta Meteo Calabria : la criticità scende a “gialla” - ecco MAPPE e BOLLETTINO : La Protezione civile regionale della Calabria ha declassato, da rossa a gialla, l’Allerta Meteo in vigore: di seguito il messaggio integrale di Allertamento. “Messaggio di Allertamento Unificato emesso oggi ha valenza di AVVISO DI CRITICITA’. Si prevede: – OGGI 05.02.2019 dalle ore 12:00 alle ore 24:00 CRITICITA’ Meteo MARINO – COSTIERA: Piogge sparse e temporali isolati su Cala 3, 4, 7 e 8. Piogge e rovesci o ...

Nuova Allerta Meteo sulla Campania : venti forti e mare agitato : La Protezione civile della Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per vento e mare valevole dalle 14 di oggi alle 20 di domani sull'intero territorio regionale. Sono previsti, infatti, 'venti ...

Allerta Meteo Campania : criticità per vento forte e mare agitato : La Protezione civile regionale della Campania ha emesso un’Allerta Meteo per vento e mare valida dalle 14 di oggi alle 20 di domani sull’intero territorio regionale. Sono previsti “venti localmente forti nord-orientali con possibili rinforzi; mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte“. Si precisa che non vi sono “condizioni di rischio idrogeologico da precipitazioni piovose: il livello di Allerta, ...

Maltempo - Allerta Meteo in Sicilia e Calabria - Sky TG24 - : Diramata l'allerta rossa in Calabria: scuole chiuse in tutta la fascia ionica e nell'area della Presila. Allagamenti nella notte in provincia di Crotone. A Palermo piove ininterrottamente da ieri. ...

Allerta Meteo - il ciclone del mar Jonio si allontana verso la Grecia : ultime ore di maltempo al Sud : 1/7 ...

Maltempo - Allerta Meteo rossa in Calabria : scuole chiuse in molti Comuni : Allerta Meteo criticità rossa oggi in Calabria: l’avviso della Protezione Civile regionale ha fatto scattare misure di prevenzione, tra cui le scuole chiuse in tutta la fascia ionica e nell’area della Presila. Si registrano mareggiate lungo la costa e allagamenti, sin dalla notte, in provincia di Crotone, dove la SP52 è stata chiusa al traffico. “In relazione ai possibili eventi che potrebbero verificarsi in previsione ...

Scicli - Allerta Meteo fino alla mezzanotte di oggi : Scicli, allerta meteo fino alla mezzanotte di oggi. La nota del Comune. L'avviso della Protezione Civile per il rischio maltempo di livello arancione

Allerta Meteo Estofex per piogge torrenziali - grandine e forti raffiche di vento sul Sud Italia : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 per il sud della Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado. Allerta di livello 1 per il Sud Italia, la Tunisia, la Grecia e la Turchia per le stesse minacce. Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora Italiana) di domani, 6 febbraio. Un evento anticiclonico è responsabile ...

Maltempo : Allerta Meteo a Palermo - allagamenti e auto impantanate : Palermo, 5 feb. (AdnKronos) - allagamenti e auto impantanate a Palermo dove piove ininterrottamente da ieri con rovesci e vento forte. I vigili del fuoco sono intervenuti all'alba soprattutto in via Re Ruggero e via Imera, dove si sono verificati allagamenti. Diversi gli automobilisti rimasti blocca