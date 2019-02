Addominali con… bebè | il tenerissimo allenamento di Tania Cagnotto e Francesca Dallapè

sportfair

(Di domenica 10 febbraio 2019) Quanta tenerezza negli allenamenti di: la piccola Maya usata come ‘palla medica’ durante la sessione didelle due tuffatriciinstancabili campionesse: le due tuffatrici azzurre, dopo aver annunciato il ritiro ed essere diventate entrambe madri, hanno deciso di riprovarci ancora e, nonostante la maternità e due dolcissimi figli da allevare, sono tornate ad allenarsi in vista di Tokyo 2020.Non mancano i momenti divertenti e dolcissimi, in compagnia dei loro figli, che seguono attentamente gli allenamenti delle mamme: la piccola Maya sta iniziando già ad imparare i trucchi del ‘mestiere’ tra le braccia di nonno Giorgio. Ieri, la dolce figlia diè stata usata come ‘palla medica’ per i duridella madre e della compagna. ...