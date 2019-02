Toninelli chiede a Enav di sospendere il piano industriale

Francia : Toninelli - "È popolo amico - ma deve chiedere scusa" : "Non sono preoccupato perché non c'è nessun tipo di scontro con la Francia. La Francia commise un grave errore nel 2011 e ne stiamo pagando le conseguenze noi italiani principalmente. E' un peccato che non chiedano scusa su quel grande errore che hanno commesso, ma quando dicono che noi e i francesi siamo cugini è vero. E' un popolo amico ma se si commettono degli errori bisogna chiedere scusa e si potrà rimediare". Lo ha detto il ministro ...

Tav - la Ue all’Italia : «Troppi ritardi - chiederemo i fondi già versati». Toninelli : «Chi se ne frega di andare a Lione» Video : Un portavoce della Commissione Ue: «Non possiamo escludere di dover chiedere all’Italia i contributi già versati. La attuale analisi costi-benefici non è stata richiesta da noi»

Tav - Toninelli : Chiederò conti a Salvini - suoi non corrispondono

TAV : Toninelli e Salvini si pestano i piedi - Tajani chiede la caduta del governo : La questione TAV non unisce ma divide, da una parte la Lega che spinge per la realizzazione dall’altra parte i 5 Stelle che restano cauti. Tajani si intromette e chiede al leader della Lega di far cadere il governo Prosegue il duello fra M5e e Lega sulla Tav. La più grande opera è “evitare altre morti di Stato per incidenti per cattiva manutenzione” dice il ministro dei Trasporti Toninelli, a Pioltello per la tragedia ...

Tragedia di Pioltello : Toninelli chiede scusa a nome dello Stato : Roma, 25 gen., askanews, - 'Sono salito stamani a bordo del treno delle 5:32 che da Cremona porta a Milano. Lo stesso treno che un anno fa deragliò a Pioltello provocando tre morti e decine di feriti. ...

TAV - Toninelli : "Analisi costi-benefici richiede esame complesso. Il responso tra pochi giorni" : "Se l'analisi costi-benefici sulla Tav sarà negativa, ne parlerò con la Francia, la Commissione Ue e ne parleremo all'interno del Governo, con la Lega, senza alcun pregiudizio". Intervenuto questa ...

Fosson chiede a Toninelli di discutere gli aumenti dei pedaggi autostradali. Nel 2017 'Rav' ha riportato in attivo il bilancio per 52 ... : Dopo che il 29 dicembre 2017 i Ministeri dei trasporti e dell'economia, avevano accordato alla "Rav" un incremento tariffario del 52,69 per cento, contro il richiesto 81,12 per cento, il CdA ha ...

E-R chiede incontro a Conte e Toninelli : BOLOGNA, 11 DIC - L'Emilia-Romagna chiede al premier Giuseppe Conte e al ministro dei Trasporti Danilo Toninelli "un incontro urgente sulle infrastrutture regionali, in primis il Passante di Bologna e ...

Tav - Di Maio e Toninelli : “Referendum? Dovrebbero chiederlo i cittadini”. Appendino : “Prima analisi costi-benefici” : Dopo l’apertura di Matteo Salvini a un ipotetico referendum sul Tav, avvenuta ieri al margine dell’incontro con i presidenti territoriali di Confindustria Lombardia, a parlare ora è il fronte 5 stelle del governo. “Sicuramente i tecnici, la parte scientifica, dovranno dirci se quest’opera sta in piedi o no. Poi non è il governo che indice il referendum, per legge non lo possiamo fare, se invece i cittadini lo chiedono, ...