Svizzera-Italia | Fed Cup 2019 | programma | orari e tv di sabato 9 febbraio Come vederla

Tennis – Fed Cup : effettuato il sorteggio - Bencic ed Errani apriranno la sfida tra Svizzera-Italia : Le due Tenniste apriranno il match valido per il primo turno del World Group II, in programma nel week-end sul veloce indoor della Swiss Tennis Arena Saranno Belinda Bencic e Sara Errani ad aprire sabato alle 13 a Biel la sfida di Fed Cup tra Svizzera e Italia, valida per il primo turno del World Group II, in programma nel week-end sul veloce indoor della Swiss Tennis Arena, a seguire scenderanno in campo Victorija Golubic e Camila Giorgi. ...

Fed Cup 2019 - i precedenti tra Italia e Svizzera : elvetiche in vantaggio 1-0 nell’unico incontro disputato 42 anni fa : Nel prossimo weekend sarà il primo turno della Fed Cup 2019 di tennis a prendersi le luci della ribalta, dopo che nella settimana precedente era stata la Coppa Davis, nel suo nuovo formato, ad attirare l’attenzione. L’Italia al femminile riprenderà il proprio percorso dal World Group II, impegnata contro la Svizzera a Biel e il teatro della sfida sarà il veloce indoor della Swiss Tennis Arena. Di sicuro il sorteggio non è stato così ...

Tennis - Fed Cup 2019. Tathiana Garbin : “Sfida difficile con la Svizzera - l’Italia se la gioca. Giorgi ed Errani un esempio” : L’Italia è pronta per affrontare la Svizzera nel primo turno del World Group II di Fed Cup, la massima competizione a squadre femminile di Tennis. Le azzurre scenderanno in campo nel weekend del 9-10 febbraio alla Swiss Tennis Arena di Biel, si preannuncia un primo turno particolarmente difficile per le nostre ragazze che cercheranno di battere le padrone di casa per poi giocarsi lo spareggio per accedere alla cosiddetta Serie A. Camila ...

Fed Cup 2019 - Svizzera-Italia : come vedere le partite in tv. Orario e programma completo : Si disputerà questo weekend il match di Fed Cup tra Svizzera e Italia, valevole come primo turno del World Group II, che è la seconda divisione del Gruppo Mondiale della maggiore competizione a squadre femminile. Tanti i temi in ballo: il rientro in azzurro di Camila Giorgi dopo tre anni dalla rovinosa trasferta in Francia che iniziò a decretare la discesa dal World Group I e il ritorno di Sara Errani dalla squalifica in due tempi per la ...

Fed Cup 2019 - Svizzera-Italia : le azzurre ai raggi X. Ci si affida ai ritorni di Camila Giorgi e Sara Errani : Si avvicina il ritorno della Fed Cup per la sua edizione 2019, e con essa anche le nuove prospettive dell’Italia tennistica al femminile, che attualmente, dopo i ritiri di Schiavone, Pennetta e Vinci qualche problemino ce l’ha, e si affida sostanzialmente a Camila Giorgi e Sara Errani per provare a tenere un alto profilo internazionale. Andiamo a vedere qualcosa in più sulle cinque convocate da Tathiana Garbin. Camila Giorgi La ...

Fed Cup 2019 - Svizzera-Italia : le elvetiche ai raggi X. Belinda Bencic il pericolo numero uno - chi sarà la seconda singolarista? : Sabato e domenica prossimi, 9 e 10 febbraio, Svizzera ed Italia si affronteranno nell’incontro di Fed Cup valido per il primo turno del Gruppo Mondiale II: chi vince andrà a spareggiare per entrare nel Gruppo Mondiale, chi perderà sarà costretto a lottare per non retrocedere. Si giocherà a Biel, in Svizzera, sul veloce indoor, superficie scelta dalle elvetiche. Andiamo a scoprire chi sono le cinque ragazze convocate dal capitano Heinz ...

Fed Cup 2019 - le convocate dell’Italia per la sfida con la Svizzera : Fed Cup 2019, il capitano azzurro Tathiana Garbin ha diramato la lista delle tenniste convocate per la sfida contro la Svizzera Il capitano azzurro, Tathiana Garbin, ha comunicato i nomi delle giocatrici convocate per la sfida tra Svizzera e Italia in programma il 9 e il 10 febbraio a Biel-Bienne, valida per il primo turno del World Group II della Fed Cup 2019. Si giocherà alla Swiss Tennis Arena sul veloce indoor. Le convocate azzurre: ...

Evasione - Gucci accusata di aver dribblato 1 - 4 miliardi di tasse : “Controllata Svizzera copre attività italiane” : Quasi 1 miliardo e mezzo di euro. A tanto ammonta, secondo le contestazioni delle Guardia di Finanza, la presunta Evasione fiscale del gruppo del lusso Kering, proprietario tra l’altro della maison Gucci, che avrebbe nascosto circa 14,5 miliardi di euro di ricavi. La cifra è emersa da un primo audit scattato per la verifica fiscale da parte della guardia di finanza chiesta dalla procura di Milano dalla fine del 2017. L’inchiesta del pm ...

