Storia della 15enne che nel 1969 conquistò Mina E che stasera torna a Sanremo

Dal successo sul palco di Sanremo alla rottura con la fidanzata - Ultimo racconta la fine della sua Storia d’amore : “mi manca” : Ultimo svela in un’intervista di essere tornato single, è finita con Federica Lelli “Ho perso l’amore per colpa degli impegni, il successo ti dà sicuramente tanto sul palco, ma ti toglie troppo nella vita”. Così Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, impegnato in questi giorni al Festival di Sanremo, ha parlato della recente rottura con Federica Lelli. Il cantante, in concorso alla kermesse sanremese con il brano dal titolo ...

Venezuela nel caos : origine della crisi nel podcast di Focus Storia : L'economia, considerata fino agli anni Settanta tra le più ricche al mondo, è collassata e si vive una tragica crisi umanitaria. Focus Storia ne ha parlato con Marinellys Tremamunno, Giornalista e ...

Cosa abbiamo imparato dalla prima settimana della moda vegana della Storia : A quanto pare “vegan is the new black”. Dopo l’iniziativa promossa da Beyoncé e Jay Z sui social media (che, incoraggiando i propri fan ad abbracciare il lifestyle vegano, hanno offerto la possibilità di assicurarsi accessi gratuiti ai loro concerti per tutta la vita), Los Angeles diventa la casa della prima settimana della moda vegana nella storia della moda. A pochissimi giorni di distanza dall’inizio ...

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : la prima short individual della Storia è di Johannes Boe. Dominik Windisch - quinto - è il miglior azzurro : Dominio incontrastato del norvegese Johannes Boe nella prima short individual della storia della Coppa del Mondo di Biathlon: nel gelo di Canmore, in Canada (si è gareggiato a -14.6°C), il re della classifica generale certifica il suo strapotere con uno stratosferico zero al poligono associato al miglior tempo sugli sci (15 km percorsi) e conclude in 35’27″9. Sul podio il connazionale Vetle Sjaastad Christiansen, staccato di ...

Delitto di Cogne : la Storia dalla morte del piccolo Samuele alla condanna della madre Annamaria Franzoni - Sky TG24 - : Il 30 gennaio 2002 il piccolo Samuele viene trovato morto con ferite alla testa. Il caso diventa un giallo e assume enorme eco mediatica. La condanna definitiva per la madre Annamaria Franzoni arriva ...

Ariana Grande ha detto cosa pensa della Storia tra l’ex Pete Davidson e Kate Beckinsale : Il comico e l'attrice sono stati visti mano nella mano The post Ariana Grande ha detto cosa pensa della storia tra l’ex Pete Davidson e Kate Beckinsale appeared first on News Mtv Italia.

Festival di Sanremo - 5 fra le edizioni più bizzarre della Storia : Edizione 1989: Quella coi figli d'arteEdizione 1999: La prima di Fazio (con Dulbecco)Edizione 1997: L'improbabile trioEdizione 2004: Simona Ventura senza bigEdizione 2006: Panariello e PoviaUno degli sport nazionali, o meglio nazional-popolari, preferiti dagli italiani è quello di criticare il Festival di Sanremo. L’evento televisivo più seguito dell’anno raduna attorno a sé pubblici talmente diversi che il disappunto su questo o ...

I Simpson rinnovati per altre due stagioni fanno la Storia della tv : è record di episodi : La notizia è ora ufficiale: I Simpson rinnovati per altre due stagioni. La serie animata creata da Matt Groening tornerà per la trentunesima e trentaduesima stagione, un vero record per un prodotto televisivo che raggiungerà così i 700 episodi. La notizia giunge direttamente dal press tour dei TCA, dove la Fox ha annunciato le novità sul suo palinsesto. In realtà, le voci del possibile rinnovo de I Simpson circolavano da diverse settimane. ...

NICOLETTA BRASCHI/ Sempre insieme dagli anni Ottanta - ecco gli inizia della loro Storia - C'è Benigni - : NICOLETTA BRASCHI è la moglie di Roberto Benigni, protagonista dello speciale dal titolo 'C'è Benigni' in onda lunedì 4 febbraio su Rai2

Alessandro Preziosi e la fine della sua Storia con Greta Carandini : la frecciatina : Alessandro Preziosi torna a parlare di Greta Carandini e della fine della loro storia Alessandro Preziosi, a distanza di tempo dalla fine della sua relazione Greta Carandini, oggi è tornato a parlare della sua ex fidanzata in una lunga intervista rilasciata al settimanale Vanity Fair. L’attore, dopo aver parlato dei suoi ultimi progetti lavorativi, si […] L'articolo Alessandro Preziosi e la fine della sua storia con Greta Carandini: la ...

'Il mare della nostra Storia' - il nuovo film di Giovanna Gagliardo sulla Libia il 7 febbraio alla Casa del Cinema : Uno dei documentari più applauditi dell'ultima Festa del Cinema di Roma arriva il 7 febbraio in prima visione alla Casa del Cinema nell'ambito della rassegna ItaliaDoc. Si tratta de ' Il mare della ...

DIRETTA SUPER-G ARE / Mondiali sci 2019 streaming video e tv : albo d'oro e Storia della gara iridata : Oggi Sofia Goggia sarà protagoniosta della DIRETTA del SUPER-G Are ai Mondiali di sci 2019: segui streaming video e tv. orario inizio della gara.

Sono stato povero - ma mai un poveraccio. Storia della dignità che non ha prezzo : Mentre si festeggia la sconfitta della povertà dal balcone, e la Santanché insegna ai nostri bambini che conta solo il denaro, io che Sono stato povero davvero, vi racconto cos'è la dignità e perché il Reddito di Cittadinanza la calpesta.Continua a leggere

L’Università di Cambridge ha ricevuto la più grossa donazione della sua Storia recente : 100 milioni di sterline : L’Università di Cambridge ha ricevuto 100 milioni di sterline (circa 114 milioni di euro) in regalo dal miliardario David Harding, ex studente dell’università dove si laureò nel 1982 in fisica, prima di intraprendere una carriera nel mondo della finanza. È la