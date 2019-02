SKODA avrà il suo mini-SUV, a Ginevra arriva il Kamiq

laragnatelanews

(Di sabato 9 febbraio 2019)Dopo aver visto i primi bozzetti e poi sempre più definite tracce e forme, i primi mezzi con forti camuffature, il suo nome provvisorio, quindi i primi dettagli, il prossimo piccolo SUVrivela ora anche la sua plancia.Per il secondo anno consecutivo, la stella dello standsarà un piccolo SUV. Ma questa volta, più reale di un concept: è un modello vero, definito in ogni sua parte. Si svelerà a, ma la sua commercializzazione avverrà in autunno. Il suo nome provvisorio era stato Vision X, con cui avevamo imparato a conoscerlo.Il nome definitivo è invece, con dettagli meno aggressivi, più conformi ad un uso ordianario, mentre le linee saranno un po’ più conformi alle auto attualmente in listino nel gruppo VW. Nei primi disegni svelati dal marchio, gli scudi appaiono in effetti meno aggressivi rispetto allo studio precedentemente visto ...