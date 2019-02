Roma | la giunta Raggi perde un pezzo | lascia l' assessore all' Ambiente

Roma : Calabria (FI) - giunta in agonia perde ancora pezzi : “Non finisce mai la telenovela della giunta Raggi che continua a perdere inesorabilmente pezzi. Ormai non si contano più gli avvicendamenti nei posti chiave dell’amministrazione capitolina”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria. “Considerato lo stato in cui versa il ciclo della raccolta dei rifiuti nella Capitale, le dimissioni dell’assessore Montanari dicono molto sull’incapacità di questa ...

Rifiuti. De Priamo (FDI) : la Giunta Raggi sta portando Roma al disastro : “Le dimissioni dell’assessore Montanari confermano quanto sosteniamo da tempo ovvero che la Giunta Raggi è completamente allo sbando e sui rifiuti sta portando Roma al disastro e che avevamo fatto bene a presentare la mozione di sfiducia alla Montanari respinta dalla maggioranza”. E’ quanto dichiara in una nota Andrea De Priamo, capogruppo di Fdi in Campidoglio. “La Montanari doveva essere dimissionata da tempo ...

Rifiuti Roma - la Giunta boccia il bilancio Ama 2017 : si dimette l'assessore Montanari : Lo scontro su Ama fa cadere la prima testa, ed è il nono esponente della Giunta Raggi che lascia dopo due anni e mezzo. Si è dimessa l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari,...

Roma - la giunta Raggi boccia il bilancio di Ama. Assessora Montanari si dimette : “Decisione ingiustificata” : La giunta capitolina ha approvato la delibera con cui di fatto boccia il bilancio 2017 di Ama, la municipalizzata dei rifiuti di Roma. La decisione ha subito prodotto una conseguenza diretta: le dimissioni dell’assessore all’Ambiente Pinuccia Montanari. Che a ilfattoquotidiano.it non solo conferma il suo passo indietro, ma spiega anche i motivi del suo gesto: “Ritengo di fatto del tutto ingiustificata la bocciatura del bilancio ...

Trasporti a Roma - l'ideatore di Metrovia critica la Giunta Raggi - Romait - : ... 'Da una Giunta che si è proposta per il cambiamento, e che vorrebbe basare sul riuso, sulla sostenibilità ambientale, sul 'meno costi e più benefici' la propria cifra politica, ci saremmo aspettati, ...

Diciotti - De Falco : “M5s deve motivare retRomarcia. Nota del governo in giunta? Non mi pare ci fu delibera dell’esecutivo” : “La situazione è cambiata, il governo si è assunto una responsabilità collegiale. Aspettiamo un documento di Conte, Di Maio e Toninelli” sul caso Diciotti. Ad annunciarlo il senatore M5s Mario Michele Giarrusso, entrando in Giunta per le elezioni e le immunità del Senato che deve decidere sull’autorizzazione a procedere richiesta per il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini. Con la posizione del M5s ancora in ...

Matteo Giunta - tecnico della Pellegrini : 'Roma nella Champions del nuoto? Se succede sarà un grande show' : ROMA - La neonata Champions League lancia il nuoto mondiale in una dimensione nuova. Nulla sarà più come prima, dopo la grande idea del magnate russo Kostantin Grigorishin e della sua International ...

Argentin : giunta dovrebbe ammettere incapacità gestione Roma : Roma – “Roma e’ sempre piu’ sporca e piena di immondizia. Questa mattina i bambini del XIV e di tanti altri municipi, hanno fatto lo slalom per arrivare a scuola, nessuna sicurezza per gli alunni del territorio che hanno dovuto camminare in mezzo alla strada, viste le difficolta’ sui marciapiedi coperti da rifiuti vicino ai cassonetti”. “Non se ne puo’ piu’, la citta’ e’ sempre ...

Stadio Roma : Conte - progetto importante - giunta Raggi lo ha migliorato : Roma, 28 dic. (AdnKronos) - "Questa giunta ha ottenuto un risultato sin qui meritorio. E' intervenuta quando c'era già una interlocuzione tra l'amministrazione precedente e la Roma su un importante progetto infrastrutturale che sempre da' valore aggiunto ed ha ottenuto risultato importante. All'iniz

Roma. Metro e buche : 205 milioni dai grillini alla giunta Raggi : I grillini in soccorso della loro sindaca. La manovra porta in dote 145 milioni in tre anni per il potenziamento

Balcani : vertice Serbia-Grecia-Romania-Bulgaria - annunciata candidatura congiunta Europei 2028 e Mondiali 2030 : Belgrado, 22 dic 15:15 - , Agenzia Nova, - Serbia, Grecia, Romania e Bulgaria presenteranno la loro candidatura comune per ospitare gli Europei di calcio del 2028 o la Coppa del mondo... , Seb,

La salma di Megalizzi giunta a Roma - giovedì i funerali : Ad attendere il feretro all'aeroporto di Fiumicino, accando al padre e alla fidanzata del giornalista scomparso c'era anche il capo dello Stato Mattarella - E' arrivata all'aeroporto di Roma Fiumicino ...

Rogo rifiuti Roma : raggiunta intesa Rida-Lazio Ambiente per impianto Aprilia : E' stato firmato l'accordo tra la ditta Rida Ambiente, che gestisce il Tmb di Aprilia, e la società regionale Lazio Ambiente, proprietaria della discarica di Colle Fagiolara nei pressi di Colleferro, ...