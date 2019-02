Parma-Inter | quote | pronostico e probabili formazioni

Parma-Inter in esclusiva su DAZN : vedere il match gratis è possibile : La quarta giornata del girone di ritorno di Serie A si è aperta ieri sera con la vittoria della Lazio sull’Empoli grazie alla quale i biancocelesti si sono portati momentaneamente al quarto posto e prosegue stasera con l’impegno della Roma, altra squadra in lotta per lo stesso obiettivo, che scenderà in campo in trasferta contro […] L'articolo Parma-Inter in esclusiva su DAZN: vedere il match gratis è possibile è stato ...

Parma-Inter - 23ma di serie A : incubo Gervinho per il pericolante Spalletti : C'è grande attesa a Parma per la sfida con l'Inter: è un momento davvero difficile per l'Inter di mister Luciano Spalletti dopo l'eliminazione in Coppa Italia contro la Lazio ai rigori e la sorprendente sconfitta interna contro il Bologna (0-1, rete di Santander) in campionato. La trasferta di Parma, valida per il ventitreesimo turno di serie A, potrebbe anche essere fatale all'allenatore di Certaldo in caso di sconfitta....Continua a leggere

Probabili formazioni / Parma Inter - diretta tv : spazio per Nainggolan dal primo minuto? - Serie A - : Probabili formazioni Parma Inter: diretta tv, le notizie su moduli e titolari alla vigilia dalla partita di Serie A, decisiva per Spalletti?

Parma-Inter - Spalletti duro : “ci sono in ballo le nostre carriere. Icardi? Se la squadra non funziona…” : L’allenatore dell’Inter ha presentato il match che attende i nerazzurri domani, impegnati in trasferta al Tardini contro il Parma “Bisogna andare a tirare in ballo l’umiltà e l’orgoglio per la maglia che indossiamo, assumendoci le nostre responsabilità“, Luciano Spalletti scuote la sua Inter alla vigilia della trasferta di Parma. Claudio Grassi/LaPresse I nerazzurri sono reduci dal k.o. casalingo contro ...

Parma-Inter : Conferenza Stampa Luciano Spalletti : Luciano Spalletti alla consueta Conferenza Stampa pre match incontra i giornalisti, ecco le sue dichiarazioni.Parma-Inter è ora di reagire“E’ un momento in cui, visti i risultati, è lecito mettere in discussione tutto. Ma si rischia di fare ulteriore confusione e ci sono cose che vanno difese e che bisogna far riconoscere ai calciatori. Non è tutto da buttare. Quando non si fanno risultati i discorsi vanno a zero perché quello ...

Parma-Inter - Spalletti LIVE : 'Serve cuore e orgoglio' : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: meno di un minuto fa Quanto è importante la fiducia che le ha manifestato Marotta? "In estate ci siamo legati per tre anni perché eravamo consapevoli che in avanti c'era ...

Inter : con il Parma confermati Dalbert e Gagliardini dal 1'. Out Cedric - torna Miranda : Come riferisce La Gazzetta dello Sport , l'allenatore dell' Inter Luciano Spalletti ha pochi dubbi in vista della delicata trasferta di Parma . D'Ambrosio prenderà il posto di Cedric sulla fascia destra, mentre sarà confermato dall'...

Parma-Inter : Statistiche e Probabile Formazione : Sfida delicata al Tardini di Parma, dove i giallo blù ospitano un’Inter reduce da due sconfitte di fila. D’Aversa si affida ancora a Gervinho, Spalletti spera di ritrovare la vena realizzativa di Icardi.Un match parecchio interessante quello in programma per la 23^ giornata di Serie A sabato 9 febbraio, alle ore 20:30, allo stadio Tardini tra i gialloblù di D’Aversa e i nerazzurri di Spalletti.Le Statistiche di Parma-InterSabato l’Inter ...

Parma-Inter - tutto quello che c'è da sapere : Quando e a che ora si gioca Parma-Inter? Il match tra Parma e Inter, valido per la 23giornata del campionato di Serie A, si giocherà sabato 9 febbraio, alle ore 20:30, allo stadio 'Ennio Tardini' di ...

Parma-Inter sarà diretta dal fischietto di Irrati - tutte le disegnazioni : Irrati, il fischietto di Pistoia designato per il match in programma sabato 9 febbraio alle ore 20:30 e valido per la 23^ giornata di Serie A TIMsarà Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia l’arbitro della sfida tra Parma e Inter, valida per la 23^ giornata di Serie A TIM in programma sabato 9 febbraio alle ore 20:30.Irrati avrà come assistenti Lo Cicero e Cecconi, mentre il quarto uomo sarà Sacchi. Addetti VAR Valeri e ...

Parma-Inter - probabili formazioni : D’Aversa conferma gli 11 dello Stadium : PARMA INTER probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i posticipi della 22° Giornata, Lazio-Empoli e Cagliari-Atalanta, ed è già tempo di mettere in cantiere le informazioni relative al 23° turno del massimo campionato nazionale. Sabato 9 febbraio alle ore 20.30 allo Stadio Ennio Tardini di Parma scendono in campo i biancoscudati di Roberto D’Aversa […] L'articolo Parma-Inter, probabili formazioni: ...

Inter - per Spalletti a Parma la gara della verità : L'Inter uscirà dal momento no che da inizio 2019 ha portato un pareggio, due sconfitte e l'eliminazione dalla coppa Italia. Un magro bottino, risultato di prestazioni abuliche. Sabato sera per i ...

Parma-Inter streaming live, ecco dove e come vedere il match: La sfida tra Parma-Inter sarà trasmessa su Dazn, quindi potrà essere seguita in streaming attraverso la piattaforma Dazn disponibile anche per gli abbonati Sky.