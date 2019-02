Mondiali di Are | Brignone | sfuma la medaglia La combinata a Holdener

Diretta combinata Are / Mondiali Sci 2019 streaming video e tv : in pista per lo slalom - si ricomincia! : Diretta combinata Are: info streaming video e tv della seconda prova femminile per i Mondiali di Sci 2019 in Svezia, oggi 8 febbraio 2019.

Sci alpino - Mondiali 2019 : cancellata l’ultima prova della discesa femminile - maltempo protagonista ad Are : La FIS ha deciso di cancellare l’ultima prova cronometrata della discesa libera femminile valida per i Mondiali 2019 di sci alpino. Il maltempo sta prendendo la scena ad Are (Svezia) e gli organizzatori sono stati costretti ad annullare l’ultimo test riservato alle ragazze. Un’area di bassa pressione sta infatti per investire la località scandinava e potrebbero arrivare delle perturbazioni nel corso della mattinata di domani, ...

Sci - Mondiali di Are; combinata : Brignone sesta dopo la discesa : La combinata ha così quasi certamente i giorni contati in coppa del mondo e forse anche a Mondiali ed Olimpiadi. Mercoledì la Fis dovrebbe prendere una decisione con il presidente Gian Franco Kasper ...

Mondiali Sci 2019 – Paris detta legge nella seconda prova di discesa ad Are : Paris in gran forma: fa il miglior tempo nella seconda prova di discesa ai Mondiali di Are, Innerhofer è quarto Sembra il tempo di una manche di slalom, è quello di una discesa che assegnerà il titolo di campione del mondo. Le difficili condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza della seconda prova a quella del superG ed è molto probabile che sabato 9 febbraio la gara iridata comincerà esattamente dallo ...

Mondiali di Are. Combinata - Brignone 5ª. LIVE La manche di discesa : La gara parte subito forte, con l'attesissima Lindsey Vonn ad aprire le danze. Dopo la bruttissima caduta rimediata nel SuperG inaugurale, la campionessa statunitense scende bene ma senza brillAre. ...

Sci - Mondiali di Are : si torna a lottare per le medaglie con la combinata femminile con Bassino - Brignone e Delago : Sci, Mondiali di Are: Bassino, Brignone e Delago sono pronte a scendere in pista nella combinata femminile di oggi Venerdì 8 febbraio si torna a lottare per le medaglie ai Mondiali di Are cominciati alla grande per l’Italia con l’argento di Sofia Goggia e l’oro di Dominik Paris nei due superG. In programma c’è la combinata femminile: le atlete azzurre nella start list sono Nicol Delago, al via con il numero 10 nella ...

LIVE Sci alpino - Mondiali 2019 in DIRETTA : gli orari delle gare di oggi e come vederle in tv e streaming : oggi, venerdì 8 febbraio, si assegnerà il terzo titolo iridato dello sci alpino: ad Are, in Svezia, sarà la volta della combinata alpina femminile. La manche di discesa libera partirà alle ore 11.00 e quella di slalom speciale alle ore 16.15 e concorreranno per la medaglia d’oro 35 atlete. Saranno tre le azzurre al via: partiranno in discesa libera Nicol Delago con il 10, Federica Brignone con il 13, e Marta Bassino con il 17. Ricordiamo ...

Sci alpino - Calendario Mondiali 2019 : programma - orari e tv. Le date delle gare ad Are : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA CRONOMETRATA DI DISCESA LIBERA Siamo ormai al taglio del nastro dei Mondiali 2019 di sci alpino che si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, ...

Mondiali Sci 2019 – Paris e Innerhofer commentano la prima prova di discesa maschile di Are : Le sensazioni degli azzurri dopo la prima prova di discesa maschile ai Mondiali di sci di Are 2019 Dominik Paris e Christof Innerhofer si nascondono, quasi tutti gli altri big no. La prima prova di discesa maschile ai Mondiali di Are vede uno dei favoriti, Matthias Mayer, stabilire il miglior tempo (1’18″85), davanti al connazionale Hannes Reichelt e al norvegese Alexander Aamodt Kilde. Il migliore degli azzurri in prova è ...

