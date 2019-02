Matteo Renzi si rivolge a Di Maio e Salvini: “State distruggendo la crescita”

blogitalia.news

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Il PIL scende nell’ultimo trimestre, per questo motivo tramite un post su Facebook,sial Governo e suggerisce qualcosa «Arretra il Pil (-0,4% in due trimestri), crolla la produzione industriale (-5,5% a dicembre 2018 su base annua), la Commissione europea prevede che la nostra crescita economica quest’anno sarà quasi zero, lo spread torna oltre 280. Colpa di Macron? Sapete perché questo Governo litiga con tutti? Per cambiare discorso. Ogni giorno esce un dato nuovo, di cui non vogliono parlare». Cosìin un post su Facebook in cui commenta gli ultimi dati sulla situazione economica. «Un suggerimento al Governo: non cercate di cambiare discorso, sperando che gli italiani pensino ad altri. Cambiate la politica economica, statela crescita».POTREBBE INTERESSARTI LEGGERE ANCHE:e l’offesa ai danni di Di: “Uomo ...