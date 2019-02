Eluana | 10 anni dopo la sua scomparsa non decolla il Biotestamento

Blastingnews

: Da cosa dipende la legge sul fine vita? Dalla CONOSCENZA. E' quella che Beppino Englaro ha reso possibile a milioni… - marcocappato : Da cosa dipende la legge sul fine vita? Dalla CONOSCENZA. E' quella che Beppino Englaro ha reso possibile a milioni… - La7tv : A dieci anni dalla scomparsa di Eluana Englaro alle 21:15 uno Speciale #BersaglioMobile di Enrico Mentana per ricor… - Agenzia_Ansa : il dramma di #Eluana Englaro dieci anni dopo. La sua vicenda resta legata alla legge sul #Biotestamento che ancora… -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) A distanza di diecidalla sua, il nome diEnglaro rimane il simbolo della durissima battaglia per ottenere il riconoscimento per quella che è stata da sempre definita una “fine dignitosa”., a seguito di un terribile incidente stradale aveva trascorso i suoi ultimi 17di vita in stato di coma vegetativo fino alla morte avvenuta per cause naturali sopraggiunta in seguito all'interruzione dell’unica cosa che la teneva in vita, ovvero quella che in ambito medico viene definita la nutrizione artificiale. Il suo caso, di fama mondiale, divenne per la famiglia e la giustizia italiana una lunga battaglia giudiziaria.Approvata la legge sul, manca ancora qualcosa Il diritto alla fine dignitosa sopracitato venne sancito in via definitiva nel 2017 con l’approvazione della legge sul. Nonostante l’affermazione del Dat (Disposizioni ...