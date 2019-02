5G tra opportunità e dubbi sulla sicurezza dei dati

Burkina Faso - con Tamat a Ouagadougou - tra paure e opportunità : I Burkinabe', soprattutto le donne, sono lavoratori seri e responsabili; ma penalizzati, oltre che dalla posizione del Paese, dalle recenti notizie di cronaca'. Quello di Kain e' solo l'ultimo di una ...

Golf – ISPS Handa Vic Open : buona opportunità per gli azzurri in Australia - padroni di casa favoriti : Eurotour: Manassero, Migliozzi e Bergamaschi impegnati in Australia. Nell’ISPS Handa Vic Open favoriti i giocatori di casa. Per gli azzurri una buona opportunità L’European Tour fa tappa in Australia per la disputa dell’ISPS Handa Vic Open (7-10 febbraio) al 13th Beach Golf Links (Beach Course e Creek Course), a Geelong, nello Stato del Victoria, dove vi saranno tre azzurri: Matteo Manassero, Guido Migliozzi e Filippo Bergamaschi. Sono in ...

Crotone - le attività della Commissione Pari Opportunità illustrate nella Sala Giunta. Presentato un corso di educazione finanziaria femminile “D2 – Donna al quadrato” : Tante le attività messe in campo dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Crotone che denotano non solo una grande

Le opportunità offerte dalla cooperazione tra Cina e Italia : intervista esclusiva al direttore de "il Giornale" Alessandro Sallusti : Come fa un Paese che ancora si professa comunista a essere il Paese che ha dato una spinta al liberismo e alla crescita dell'impresa privata, dell'economia, in maniera cosi' forte? Per cui e' un ...

Repubblica Ceca : Azerbaigian - settori strategici costituiscono opportunità importante per imprese ceche : Praga, 25 gen 10:31 - , Agenzia Nova, - I settori prioritari che il governo dell'Azerbaigian intende sviluppare per diversificare l'economia e sostenere lo sviluppo del comparto... , Rep,

Oroscopo Sagittario - previsioni sui prossimi mesi : opportunità straordinarie al lavoro : Nel 2019 i nati nel segno del Sagittario non avranno bisogno di sgomitare per ottenere ciò che desiderano. Qualche rancore e gelosia, invece, sarà presente nelle questioni amorose. Gli Astri saranno pressoché favorevoli, a parte un confusionario Nettuno che proverà ad ostacolare la fluidità del pensiero. Sino ad aprile sarà bene che i nativi ponderino a dovere ogni singola scelta, per poi lasciarsi guidare dalle novità e dai cambiamenti, ...

Olimpiadi : Salvini - opportunità straordinaria - Italia ce la farà : Milano, 11 gen. (AdnKronos) - "In bocca al lupo alla Lombardia, in bocca al lupo al Veneto, soprattutto in bocca al lupo all'Italia perché sarà un'opportunità straordinaria di sport, di gioia, di condivisione, di business, di turismo, di impresa, di commercio, di nuove infrastrutture. Ce l'abbiamo m

Anno nuovo - libera contrattazione e grandi opportunità : gli svincolati del 2019 : Anno nuovo, vita nuova. E libera contrattazione, almeno per chi il contratto lo ha in scadenza a giugno 2019 . Non sono pochi i giocatori che con potrAnno così liberamente scegliere il proprio futuro, ...

Un 2019 di opportunità tra mercati volatili e incertezze : Rory Bateman credie che l'economia dell'Europa possa beneficiare di una crescita al di sopra del trend l'anno prossimo, visto che la ripresa post-crisi è arrivata dopo rispetto al resto del mondo. ...

Pari opportunità - Italia 70ª al mondo : migliora ma resta ultima tra i big : In generale, nel 2018 - sottolinea il rapporto - nel mondo è ridotto un po' il divario di opportunità che pesa sulle donne, dopo il peggioramento del 2017. L'indice globale sul 'gender gap' è Pari al ...