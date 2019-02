Roma | i convocati di Di Francesco per il Chievo | out Olsen e Manolas | c' è Jesus

Chievo-Roma - problemi di formazione per Di Francesco : 'Olsen e Manolas non convocati - De Rossi è da valutare' : L'allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Chievo, in programma domani al Bentegodi ' Innanzitutto ci sono dei calciatori che non saranno convocati perché ...

Chievo-Roma - problemi di formazione per Di Francesco : “Olsen e Manolas non convocati - De Rossi è da valutare” : L’allenatore della Roma ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Chievo, in programma domani al Bentegodi “Innanzitutto ci sono dei calciatori che non saranno convocati perché hanno risentito di alcuni problemi tra cui Olsen che non sarà convocato per un problema al polpaccio, con la speranza di recuperarlo per martedì. Manolas ha un problema al pube, ha fatto di tutto per esserci ma ha ancora dolore e non ...

Futsal - comincia ufficialmente l’era Musti : diramata la lista dei convocati per le amichevoli con la Romania : La squadra azzurri si ritroverà a Novarello il 28 gennaio per prepararsi in vista delle due amichevoli con la Romania Prende ufficialmente il via l’avventura della Nazionale italiana di Futsal targata Alessio Musti. Il neo commissario tecnico degli Azzurri ha diramato le convocazioni per il raduno di Novarello, in programma da lunedì 28 gennaio a venerdì 1° febbraio, che precederà le due gare amichevoli in trasferta contro la ...

Italrugby - i convocati per il raduno di Roma : Italrugby, convocati Fuser e Zanon per il raduno di Roma Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Rugby guidato da Conor O’Shea ha convocato la seconda linea Marco Fuser e il centro Marco Zanon, entrambi in forza al Benetton Treviso, per il primo raduno di preparazione del Guinness Sei Nazioni 2019 in programma al Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma dal 20 al 23 gennaio. I due atleti sostituiranno rispettivamente Dean ...

Rugby - Sei Nazioni 2019 : i 31 convocati da Conor O’Shea per il raduno di Roma : Conor O’Shea ha scelto i 31 giocatori che parteciperanno al raduno di Roma del 20-23 gennaio, quando l’Italia inizierà a preparare l’esordio nel Sei Nazioni, in programma sabato 2 febbraio a Murrayfield con la Scozia. Tra le novità più importanti c’è il ritorno in azzurro dopo 4 anni di Marco Barbini e soprattutto l’esordio in nazionale di David Sisi. Questa la lista dei 31 giocatori convocati per il raduno di Roma: Piloni: ...

Taekwondo - l’Italia incomincia il 2019 con un raduno a Roma : i 24 azzurri convocati : L’Italia del Taekwondo incomincerà il 2019 con un raduno al centro di preparazione Giulio Onesti di Roma, in programma da martedì 8 a domenica 13 gennaio. Il Direttore Tecnico Claudio Nolano ha convocato 24 atleti che nella capitale muoveranno i primi passi di una stagione estremamente importanti in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Di seguito gli azzurri chiamati all’opera. Nora Adami – 53 kg Giada Al Alwani – 49 ...

Juventus Roma i convocati - Dzeko sì e De Rossi no/ Il bosniaco partirà dalla panchina - chi in attacco? : Juventus Roma vive una strana attesa, senza polemiche nonostante tra le due squadre ci sia una rivalità tra le più forti in Italia.

Champions League Roma - Karsdorp e Coric convocati per il Viktoria Plzen : Roma - Terminata la seduta di rifinitura odierna, il tecnico della Roma , Eusebio Di Francesco , ha diramato l'elenco dei convocati in vista della gara di domani contro il Viktoria Plzen , incontro ...