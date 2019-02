Napoli | 14enne muore mentre gioca a calcetto | deceduto per arresto cardiocircolatorio

Blastingnews

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Un'assurda tragedia quella verificatasi nei giorni scorsi in provincia di, che riguarda la morte di una giovane persona. La vittima è un ragazzino di appena 14 anni (L. A. le sue iniziali),a causa di un malore improvviso che l'ha colpitostavando ain un campetto di Piazza Carlo III. Secondo quanto riferisce il noto sito Fanpage.it, infatti, a portarselo via sarebbe stato uncardiaco fulminante, anche se adesso è stata disposta l'autopsia sul corpo della vittima per cercare di chiarire le dinamiche dell'accaduto. Nonostante i tentativi immediati di soccorso, come detto, il ragazzino sarebbea causa di un. La sua morte ha provocato un grandissimo dolore tra i familiari e tra tutti coloro i quali lo conoscevano.Tragedia aragazzino di 14 anni per unStando a ...