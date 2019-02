Isco Juventus | nervi tesi tra centrocampista e Real Bianconeri interessati

Isco-Juventus - ora cambia tutto : spunto un nuovo retroscena : ISCO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di calciomercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Isco in vista della prossima sessione di mercato invernale. Il centrocampista del Real Madrid rappresenta il primo obiettivo del mercato bianconero in vista della prossima stagione. Circa 100 milioni la valutazione fatta dal Real Madrid per […] More

Juventus - Isco l'altra pista. Tutto ruota attorno a Dybala : TORINO - Paulo Dybala sempre più al centro. In campo, dove la trasformazione in 'Tuttocampista', per usare il termine più volte utilizzato al riguardo da Massimiliano Allegri, lo spinge nel cuore ...

Juventus - non solo Isco e Pogba : nel mirino anche Eriksen - Rodriguez e Joao Felix (RUMORS) : Ramsey non basta, la Juventus progetta un centrocampo super. Il gallese arriverà a Torino a giugno, ma Paratici si muove anche per il sogno Paul Pogba e per quattro giocatori che possano dare qualità alla mediana di Allegri: Isco, Eriksen, James Rodriguez e la giovane stellina portoghese Joao Felix. La Juventus fa la spesa al Real: piacciono Isco e James Rodriguez Le prime telefonate del calciomercato della Juventus saranno dirette verso il ...

'As' : 'Se Solari resta Isco chiederà di lasciare il Real'. Juventus alla finestra... : MADRID, SPAGNA, - A Madrid è aut aut: o me o lui. A fine stagione sarà probabilmente questo che Isco dirà al Real Madrid . Il trequartista spagnolo - nel mirino di Juventus , Inter , Manchester City e ...

Calciomercato Juventus : Marcelo - Pogba e Isco non sono solo sogni per l'estate (RUMORS) : Tre nomi da sogno per il Calciomercato della Juventus. La prossima estate i bianconeri proveranno a rendere la rosa di Allegri ancora più forte con tre campioni. Dalla Spagna spingono Marcelo verso Torino, il Manchester United prova a proteggere Paul Pogba ma la porta per Paratici non è per niente chiusa e poi c’è Isco in rottura con il Real Madrid. Portarli tutti a Torino non sarà facile ma la dirigenza bianconera vuole provaci e alcuni segnali ...

Calciomercato Juventus - Isco : speranze e ostacoli come il City per il sogno bianconero : Il Calciomercato della Juventus è già in movimento per la prossima sessione. In estate i bianconeri proveranno a regalarsi un sogno che risponde al nome di Isco. I primi contatti tra le parti sono partiti e sembrano aver dato esito positivo ma tutto è ancora da costruire. Gli ostacoli infatti non mancano tra una concorrenza folta e agguerrita in arrivo soprattutto dall'Inghilterra e il futuro del Real Madrid in bilico, il rapporto tra Solari e ...

Juventus - Isco vuole i bianconeri : è stanco del Real Madrid : Juventus Isco – Dopo l’affare Ronaldo, in casa Juventus non c’è più un giocatore che possa essere considerato inarrivabile. Quest’estate il colpo che ha spaccato in due la storia recente dei bianconeri, l’acquisto dell'”alieno” che è sbarcato a Torino con un vero grande obiettivo: la conquista della Champions League. 100 e oltre milioni di spesa per […] L'articolo Juventus, Isco vuole i bianconeri: ...

Calciomercato Juventus - rottura con Solari : vicino Isco per giugno (RUMORS) : Sono ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero volerà oggi per Gedda (Arabia Saudita), dove il 16 affronterà il Milan nella finale di Supercoppa Italiana. La dirigenza della Juventus, però, sta lavorando con grande attenzione sul mercato ed è molto vicina all'acquisto di Aaron Ramsey, talentuoso centrocampista che milita nelle fila dell'Arsenal. Fabio Paratici avrebbe trovato l'accordo con il ...

Juventus-Ramsey : visite a Londra! Solari snobba Isco : Paratici ride : La Juventus osserva: sa bene, il responsabile dell'area sport Fabio Paratici, che l'ipotesi secondo cui il centrocampista lasci Londra cinque mesi e mezzo prima della scadenza naturale del contratto ...

Calciomercato Juventus - per Isco il Real Madrid vuole Dybala : Calciomercato Juventus, chiesto Dybala per Isco- La frattura in quel di Madrid sembra ormai insanabile: Isco e Solari sono ai ferri corti, con l’ex Malaga che non è riuscito a mutare la sua situazione tattica con la cacciata di Lopetegui. Giocava poco con il vecchio ct della Spagna, gioca poco ora con il nuovo tecnico: […] L'articolo Calciomercato Juventus, per Isco il Real Madrid vuole Dybala proviene da Serie A News Calcio - Notizie in ...

Mercato Juventus : possibile scambio per Isco con uno tra Dybala - Pjanic e Sandro (RUMORS) : La Juventus è molto attiva in queste ore sul Mercato. La dirigenza bianconera sta infatti trattando Aaron Ramsey, forte centrocampista di proprietà dell'Arsenal. Il gallese è un vero e proprio pupillo del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, che lo apprezza moltissimo per la sua duttilità. Ramsey può ricoprire piu' ruoli ed è il prototipo del centrocampista moderno. La Juventus vorrebbe averlo subito, ma il club londinese chiede almeno venti ...

Juventus - Isco non è più un'utopia : in estate possibile trattativa : In questo periodo imperversa la sessione invernale, ma i top club si riservano i colpi ad effetto solo in estate, mentre adesso si guardano intorno e affinano le armi per sferrare gli assalti sotto l'ombrellone. Anche la Juventus segue questo modus operandi, infatti a gennaio quasi sicuramente non arriverà nessuno, ma nel mirino ci sono parecchi obiettivi tra i quali spicca Isco. Lo spagnolo è un vecchio pallino di Madama che lo segue ormai da ...