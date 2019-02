Ha ragione il Fmi : il malato d'Europa è l'Italia : Roma. Il fisico Niels Bohr diceva che è molto difficile fare previsioni, specialmente riguardo al futuro. Ma qualcuno queste previsioni dovrà pur farle e, per quanto nessuno possa anticipare con assoluta certezza come andranno a comporsi i dati macroeconomici, le stime sulla crescita sono tutte nega

Ozzy Osbourne è malato : salta il tour in Europa - compresa la data di Bologna : Il tour europeo di Ozzy Osbourne non si farà. A comunicarlo è la società organizzatrice Live Nation, che spiega come all'artista, già costretto a posticipare le prime quattro date del 'No more tours 2' a causa di una grave influenza, è stata diagnosticata una grave infezione del tratto respiratorio superiore. Osbourne è stato costretto a posticipare le date su consiglio dei medici, per il rischio di ...