Global Warming | la Terra verso il decennio più caldo in oltre 150 anni | a rischio la

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Lapotrebbe già trovarsi a metà del periodo di 10piùda quando sono iniziate le registrazioni nel 1850. Dopo lo studio di NASA e NOAA che ha certificato il 2018 come il 4° anno piùmai registrato, il Met Office (servizio meteorologico del Regno Unito) prevede che le temperature per ognuno dei prossimi 5probabilmente saranno di 1°C o più al di sopra dei livelli preindustriali. Nei prossimi 5ci sarà anche la possibilità di avere un anno in cui l’aumento della temperaturae sarà maggiore di 1,5°C, soglia critica per i cambiamenti climatici, secondo il servizio britco. Se queste previsioni si riveleranno corrette, ildal 2014 al 2023 sarà il piùin150di registrazioni.Il Met Office spiega che il 2015 è stato il primo anno in cui la temperatura superficiale mediae ha raggiunto 1°Ci livelli ...