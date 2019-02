Calcio | caos Palermo | club in bilico tra il fallimento e una nuova proprietà

Palermo Calcio - è caos : il nuovo presidente si dimette. E licenzia Foschi : Il Palermo calcio è nel caos. Una settimana dopo gli arresti domiciliari per l’ex patron Maurizio Zamparini, il nuovo presidente della squadra rosanero, Clive Richardson, annuncia il licenziamento del responsabile dell’area tecnica Rino Foschi. E con un messaggio inviato alla redazione di forzaPalermo.it, rinuncia inoltre alla carica di numero uno della società di viale del Fante. “Foschi è stato licenziato da Emanuele Facile ...

Caos Roma - sbagliato prendersela solo con Di Francesco : Calciomercato estivo (ed invernale) imbarazzante! : Roma, Di Francesco messo in croce a causa della crisi della squadra giallorossa, ma le colpe sono da ricercare sopratutto altrove La Roma sta vivendo uno dei momenti più difficili dell'era targata Di Francesco. La sconfitta altisonante per 7-1 in Coppa Italia contro la Fiorentina ha scatenato l'ira dei tifosi giallorossi contro tecnico e società, e nelle ultime ore si fa un gran parlare del possibile esonero ...

Calciomercato Serie B : Verna va via da Cosenza - Di Piazza commenta e scatena il caos : Matteo Di Piazza scatena un altro caos mediatico. Era già successo in passato ed ora ci ricasca. Il suo commento alla foto dell'ormai ex compagno di squadra, Verna, ha creato tantissime polemiche a Cosenza. Infatti Verna con una foto sorridente ha raccontato il suo passaggio al Pisa. A quella foto l'attaccante Di Piazza ha commentato "beato te". Un commento con il quale l'ex attaccante del Lecce ha espresso tutto il suo malessere e che ...

Inter-Napoli - è morto un tifoso interista dopo il caos al Meazza : il mondo del Calcio ha deluso ancora! : Boxing Day di Serie A caratterizzato da razzismo, morte e scontri, una vergogna per il nostro calcio che sembra non voler cambiare Un morto e 4 feriti gravi, un bollettino di guerra quello del primo Boxing Day del calcio italiano. Doveva essere una festa per la nostra Serie A, invece si è trasformata in una giornata di morte e razzismo in quel di Milano col caso Koulibaly a far discutere. Come detto, ci è scappato anche il morto. Si tratta ...

Il Calciomercato oggi – Caos in casa Torino - doppia cessione : Il calciomercato oggi – Si è giocata la 16^ giornata del campionato di Serie A, nella serata di ieri sono scese in campo Torino e Juventus, partita molto intensa ma che non ha regalato grande spettacolo. Buona prestazione da parte della squadra di Walter Mazzarri e sconfitta che sembra immeritata, gli uomini di Allegri conquistano il successo grazie alla rete di Cristiano Ronaldo su calcio di rigore. Ma in casa Torino è Caos. Nel ...

Il Calciomercato oggi – Lazio - caos Milinkovic-Savic [DETTAGLI] : Il calciomercato oggi – Non è un momento facile per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi è reduce dal pareggio beffa contro la Sampdoria, la rete di Immobile su rigore al 96' sembrava spalancare le porte nel finale, poi all'ultimo respiro il pareggio di Saponara. I tifosi sono delusi dalle prestazioni della squadra ma soprattutto della stagione di Milinkovic-Savic, nel mirino è finito l'atteggiamento del calciatore, non vengono ...

FederCalcio peruviana nel caos - il Presidente finisce in carcere : è accusato di due omicidi : Edwin Oviedo finisce in carcere: il Presidente del Federcalcio peruviana accusato dell'omicidio di due sindacalisti, ma non solo… Edwin Oviedo, Presidente della Federcalcio peruviana, è stato arrestato con l'accusa di essere il mandante di due omicidi. Due sindacalisti della sua azienda infatti sarebbero stati 'fatti fuori' da dei killer assoldati proprio da Oviedo. Il dirigente della Federcalcio del Perù ...