Boccia | Non serve manovra correttiva se apriamo cantieri

Pil - Boccia : "Governo non cerchi colpe" : 'Siamo in presenza di tagli previsionali che, al di là dei decimali in più o in meno, evidentemente erano già da prevedere dato il rallentamento dell'economia globale e dato il rallentamento della Germania. Questo comporta il fatto che invece di perdere tempo a cercare le colpe, gli alibi e i complotti internazionali, l'Italia deve necessariamente ...

Manovra - Boccia : 'Non serve una manovra correttiva se apriamo cantieri e il governo reagisce' : Lo afferma il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia che, a margine del Salone Connext di Milano, conferma la linea espressa dal ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Pagelle TV della Settimana (28/01-03/02/2019). Promossi Albano e Ornella Vanoni. Bocciati Celentano e John Vitale : Ornella Vanoni Promossi 9 ad Albano. Il leone delle Puglie non smette di ruggire ed è protagonista appassionato di 55 Passi nel Sole, show di Canale 5, con qualche pecca, che non permette al cantante di agguantare la lode. 8 a La Compagnia del Cigno. La fiction di Rai1 ha registrato ottimi risultati, malgrado – almeno alla prima – incombesse il pericolo Celentano, portando sullo schermo una storia che ben si inserisce nel nuovo ...

Misure economiche Bocciate dal 54% : non aiutano la crescita : L a Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il 28 gennaio il testo del decreto che contiene le norme riguardanti la riforma delle pensioni e il reddito di cittadinanza, i due provvedimenti simbolo della ...

Pagelle TV della Settimana (21-27/01/2019). Promossi Storie Italiane e Minghi. Bocciati Adrian e l’annunciato flop di Non Uccidere : Adrian Promossi 9 a Storie Italiane. Nel traballante daytime feriale di Rai1, una nota positiva è lo show mattutino di Eleonora Daniele. Al programma, oltre ai buoni ascolti, va riconosciuta la capacità di creare filoni, non accontentandosi di trattare soltanto argomenti già battuti altrove. D’accordo, ci sono alcuni aspetti criticabili che però vanno pure contestualizzati rispetto all’obiettivo del programma di parlare, con un ...

Morgan Boccia Adrian : "Celentano non è un filosofo. È troppo concentrato su di sé" : A Marco Castaldi, in arte Morgan, il nuovo programma di Adriano Celentano non è piaciuto. In un'intervista per Libero, l'ex giudice di X-Factor ha spiegato cosa c'è di sbagliato secondo lui in Adrian: l'autoreferenzialità di Celentano. "È per soddisfare la sua vanità, il suo narcisismo che fa questo", ha detto."Mi sono piaciute alcune cose [...] Però lo spettacolo era troppo sofisticato, troppo ...

Maurizio Martina Boccia il referendum sul Reddito di cittadinanza : “Non è lo strumento giusto” : Maurizio Martina, candidato alla segreteria del Pd, boccia la proposta di un referendum abrogativo sul Reddito di cittadinanza: "Qualcuno ipotizza un referendum sul Reddito di cittadinanza. Non sono d’accordo. Penso che non sia lo strumento per fare la nostra giusta battaglia in alternativa alle scelte pericolose di Lega e Cinque Stelle. Serve una controproposta chiara".Continua a leggere

Rettore Boccia Paolo Vallesi a Ora o mai più - Ornella Vanoni : “Sei cattiva” : Scontro tra Donatella Rettore e Ornella Vanoni a Ora o mai più Scontro tra Ornella Vanoni e Donatella Rettore alla prima puntata di Ora o mai più. La cantante di Splendido Splendente ha bocciato Paolo Vallesi, il concorrente in coppia con la Vanoni. A Donatella non è piaciuto il duetto di Paolo e Ornella sulla […] L'articolo Rettore boccia Paolo Vallesi a Ora o mai più, Ornella Vanoni: “Sei cattiva” proviene da Gossip e Tv.

Agcom Boccia la separazione della rete Telecom : «Non cambia il quadro» : Agcom “boccia” il progetto di separazione volontaria della rete Telecom in una società ad hoc, presentato a marzo dello scorso anno dalla compagnia allora guidata dal manager...

Pd - iscritti milanesi Bocciano il dialogo col M5s : “Incapaci - la loro non è politica”. E su Renzi : “Tra 5 anni lo rivedremo” : I circoli Pd del Municipio 5 di Milano (Bellezza, Gratosoglio, Vigentino e Open Bocconi) si sono riuniti per ascoltare le presentazioni delle mozioni dei cinque candidati alle primarie in vista del voto. Per gli iscritti la linea che dovrà adottare il nuovo segretario del partito, dopo il 3 marzo, sul rapporto col M5s, deve restare quella di oggi: no al dialogo. “Gli italiani si devono rendere conto fino in fondo che non valgono ...

Brexit - il Parlamento Boccia l'accordo. May non si dimette : Si riapre la partita della Brexit: l'accordo sul divorzio dall'Ue raggiunto a novembre dalla premier Tory, Theresa May, con Bruxelles è stato bocciato stasera dalla Camera dei Comuni...

Record di No in Parlamento : Bocciata la Brexit di May. Ma lei resiste : “Non lascio” : La Camera dei Comuni ha bocciato l’accordo fra Theresa May e l’Ue del 26 novembre scorso. Una sconfitta sonora, uno schiaffo secco come mai un premier in carica aveva subito. ...

BREXIT ACCORDO BocciaTO/ Una batosta per l'Ue non per Londra : Il Parlamento di Londra ha BOCCIATO l'ACCORDO con Bruxelles, ma questo non blocca la BREXIT e non cambia nemmeno le sorti dell'Unione europea