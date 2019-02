Basket | NBA | Davis resta a New Orleans | Marc Gasol ai Toronto Raptors

tuttosport

: RT @repubblica: Basket, Nba: lo strano caso dei Knicks. Sempre i più ricchi ma ultimi sul campo - SouzaEluam : RT @repubblica: Basket, Nba: lo strano caso dei Knicks. Sempre i più ricchi ma ultimi sul campo - Pianeta_Basket : MERCATO NBA - Jabari Bird da Boston a Atlanta - GaiaPace2 : RT @Eurosport_IT: Il mercato #NBA è chiuso: tutti gli scambi dell'ultima settimana, da Marc Gasol a Kristaps Porzingis a Tobias Harris ???? E… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) TORINO - Il colpo tanto atteso non c'è stato. Anthonyper ora non si muove da New. Sfumano dunque le speranze di vederlo ai Lakers, che fanno rientrare in corsa sia Boston sia New York, ...