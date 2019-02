Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 12 | 10

RAFFAELE CANTONE 'NESSUN ADDIO ALL'ANAC'/ Ultime Notizie - secca smentita 'Non ho intenzione di dimettermi' : RAFFAELE CANTONE esce allo scoperto e smentisce le sue imminenti dimissioni dall'Anac. In mattinata era circolata la notizia del suo ADDIO

Scuola - rinnovo contratto docenti 2019/2021 e precariato : le Ultime notizie : https://www.Scuolainforma.it/wp-content/uploads/2019/02/Filmato.mp4 L'articolo Scuola, rinnovo contratto docenti 2019/2021 e precariato: le ultime notizie proviene da ScuolaInforma.

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale ritrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Basta con stupide guerre politiche e con queste indagini ridicole di parte no la vendetta la resistenza bisogna scegliere la strada della grandezza il messaggio di Donald Trump al congresso Più chiaro di così non potrebbe essere democratici hanno riconquistato la maggioranza alla camera ed evocano scenari da impingement così il presidente americano nel discorso ...

Marek Hamsik al Dalian Yifang/ Calciomercato - Ultime Notizie : 'Addio al Napoli entro due giorni' : Calciomercato Napoli, Marek Hamsik ha la valigia pronta: il centrocampista slovacco andrà in Cina, le ultime notizie sulla trattativa.

Venezuela - Maduro 'Guaidò rischia il carcere'/ Ultime Notizie - bloccati dall'esercito gli aiuti umanitari : Il presidente del Venezuela, Maduro, ha minacciato il carcere per l'oppositore Juan Guaidò. E l'esercito blocca gli aiuti umanitari

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale e promozione Gabriella Luigi in studio apertura andiamo negli Stati Uniti ha parlato il presidente Donald Trump che ha letto il suo discorso sullo stato dell’Unione davanti al congresso Basta con stupide guerre politiche con queste indagini ridicole di parte no Alla vendetta è la distanza bisogna scegliere la strada della grandezza queste le sue parole alla scadenza del 15 febbraio senza un accordo complessivo ...

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi studio in apertura andiamo negli Stati Uniti dove il presidente Donald Trump ha letto il discorso sullo stato dell’Unione davanti al congresso Basta con stupide guerre politiche con queste indagini Mercoledì parte no alla vendita e alla resistenza bisogna scegliere la strada della grandezza ha detto Trump Rivolgendosi ...

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ieri sera prima serata di Sanremo il festival ha portato sul palcoscenico dell’Ariston e i 24 Big in gara ospiti Andrea Bocelli che ha duettato con il figlio Matteo e Claudio Baglioni poi Giorgia anche lei duetto con il direttore artistico Ma anche gli attori Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria in attesa dei dati ...

Pensioni Ultime Notizie : dopo Quota 100 parte Quota 41 per tutti? : Pensioni ultime notizie: dopo Quota 100 parte Quota 41 per tutti? Il vicepremier Matteo Salvini ne ha parlato spesso, dichiarando che l’obiettivo finale è Quota 41 per tutti. Lo stesso ha fatto il ministro delle Politiche Sociali Luigi Di Maio. Sul tema Pensioni ultime notizie rilanciano la misura definitiva, ovvero quella che consentirà di andare in pensione con 41 anni di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica (ma sarà poi ...

Ultime Notizie Roma del 06-02-2019 ore 07 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio ieri sera prima serata di Sanremo il festival ha portato sul palcoscenico dell’Ariston i 24 Big in gara ospiti Andrea Bocelli che ha duettato con il figlio Matteo e Claudio Baglioni poi Giorgia anche lei duetto con il direttore artistico Ma anche gli attori Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria in attesa dei dati ...

Pensioni Ultime Notizie : Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” : Pensioni ultime notizie: Fornero “Quota 100 non cancella la mia Riforma” Elsa Fornero contro i “proclami” del governo Sul tema Pensioni ultime notizie riportano le dichiarazioni dell’ex ministro del Welfare del governo Monti, Elsa Fornero, presente a una serata organizzata a Civitanova Marche dall’associazione Cittadini in cammino. L’ex ministro del Lavoro ha colto l’occasione per spiegare come Quota 100 non sia in realtà una ...

Venezuela Ultime Notizie - Papa Francesco : sì mediazione se chiesta da ambo le parti - Sky TG24 - : Il Pontefice ha detto di non aver ancora letto la lettera inviatagli da Nicolas Maduro, ma "vedremo come si può fare". L'erede di Chavez ai microfoni di Sky TG24 aveva confermato di aver scritto a ...

Ultime Notizie Roma del 05-02-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione l’informazione Gabriele Aluigi in studio brutte Notizie arrivano dall’ Ospedale San Camillo di Roma dove Manuel bortuzzo il giovane nuotatore raggiunto da un proiettile alla spina dorsale che hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico ad Alberto Delitala direttore del dipartimento di neuroscienze dell’ospedale Purtroppo il 19enne ha riportato una lesione ...

Ultime Notizie Roma del 05-02-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con l’informazione Luigi in studio il vicepremier Luigi Di Maio ed il collega di partito Alessandro Di Battista a Parigi dove hanno incontrato alcuni rappresentanti del movimento dei gilet gialli i due esponenti 5 Stelle hanno avuto una riunione con Christoph sono in uno dei leader del Movimento Molte sono le posizioni e i valori comuni che mettono al centro delle ...