Spaccio di droga nel Frusinate | anche un poliziotto tra i corrieri

Spaccio droga - 12 arresti nel Frusinate : 8.36 Gestivano lo Spaccio di droga e si rifornivano da gruppi criminali della Campania sfruttando un appartenente alle forze di polizia che faceva da corriere. La squadra mobile della questura di Frosinone e i carabinieri della compagnia di Cassino hanno arrestato 12 persone. Associazione per delinquere finalizzata al traffico di ingenti quantitativi di cocaina, hashish e marijuana,le accuse. Sequestrati 10 kg di droghe, tra coca, marijuana e ...

Tre pozzallesi arrestati per Spaccio di droga : Tre giovani pozzallesi sono stati arrestati dai carabinieri delle Stazioni di Pozzallo e Modica per detenzione e spaccio di droga.Operazione Canderola

Il festino va a monte : spunta la droga - ora un diciottenne rischia l'accusa di Spaccio : Approfondimenti In fin di vita dopo il festino: il mix letale di alcol e droga manda in coma un 19enne 17 dicembre 2018 Ospita gli spacciatori in cambio degli spinelli: il blitz interrompe il festino ...

Napoli - fermato ragazzo alla stazione per Spaccio di droga : I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Stella di Napoli, hanno arrestato ieri Alieu Singhateh, un extracomunitario originario del Gambia di 24 anni, residente a Foro D'Ischia, per spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato accusato di avere venduto sostanze illegali nei pressi della stazione centrale di Napoli. I militari dell'Arma hanno fermato il presunto colpevole quasi in fragranza di reato, intento ancora a passare una ...

Monza : vigili del Nost contro prostituzione e Spaccio di droga - multe anche per la guida sicura : Un fine settimana in servizio per contrastare la prostituzione, contro lo spaccio di droga e per la guida sicura. Sono state le attività principali degli agenti del Nost della polizia locale di Monza ...

Spaccio di droga a Lamezia e Curinga : eroina nascosta tra pomodori e cipolle - 7 misure cautelari : Lamezia Terme - Spaccio di droga tra Lamezia e Curinga, dove ci si serviva anche dell'appoggio di un negozio di frutta. Sono state eseguite dai baschi verdi del gruppo della Guardia di Finanza di ...

Spaccio a scuola - professore e studenti trovati con la droga : Durante i n recente controllo da parte dei carabinieri ha portato all' arrest o di uno studente 17enne per detenzione ai fini di Spaccio perché trovat o in possesso di 80 gr . di hashish e 3 di ...

Spaccio di droga tra Rimini e provincia : 10 arresti - sequestri : Roma, 17 gen., askanews, - Dieci arresti e numerose perquisizioni e sequestri. E' il bilancio dell'operazione dei carabinieri del Comando provinciale di Rimini nei confronti di un gruppo di ...

'Gli ovuli di cocaina sono miei : non Spaccio droga'. Ottiene i domiciliari : BRINDISI - 'Gli ovuli di cocaina sono solo miei: non vendo droga'. Mario Cuneo, 26 anni, ha respinto l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, mossa dopo la scoperta di 49 dosi di 'coca' nella sua ...

Caso Alessandro Neri - spunta la pista dello Spaccio di droga : "Qua, la cosa più cara che ho è di Alessandro. È mia e di Ale. Ce la siamo comprata insieme, io ci avrei messo 800 e lui 500. È importante per me. Mi volevo levare tutte le armi, ma questa che è mia e ...

Arresto per Spaccio di droga a Vittoria : Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Vittoria per spaccio di sostanze stupefacenti. Trovato in possesso di hashish.

Crotone : 45enne arrestato per detenzione e Spaccio di droga : I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia, unitamente a quelli della Stazione di Crotone, hanno arrestato un 45enne del luogo ritenuto responsabile di detenzione ai fini ...

Catania - Spaccio di droga al quartiere S. Cristoforo : 37 arresti : Roma, 11 gen., askanews, - Trentasette persone sono state arrestate dai carabinieri tra Catania, Caltanissetta e Ragusa con l'accusa, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico e spaccio ...