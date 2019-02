Falso chirurgo plastico italiano operava con la terza media a Bucarest

Blastingnews

: RT @Gazzettino: Falso chirurgo veneziano smascherato a #Bucarest: ha solo la licenza media - TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Falso chirurgo veneziano smascherato a #Bucarest: ha solo la licenza media - Gazzettino : Falso chirurgo veneziano smascherato a #Bucarest: ha solo la licenza media -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Esercitava la professione diin Romania da diversi anni presentando documenti e titoli prestigiosi falsi acquisiti in diverse città estere ed esposti nel suo studio. Un 39 enne originario di Venezia, Matteo Politi, nonostante sui social network decantasse le sue abilità nella professione di, possedeva solo laed esercitava la professione disotto ilnome di Matthew Mode. Secondo le fonti, a smascherarlo sarebbe stata un’inchiesta giornalistica del quotidiano rumeno ‘Libertatea', avviata in seguito ad i sospetti di alcune infermiere che lo avevano notato impacciato anche nell'eseguire semplici gesti adibiti ai più comuni interventi.Un 'di fama mondiale L’uomo raccontava di possedere un curriculum importante e di aver operato per più di un anno presso quattro famigerate cliniche di. Secondo alcune ...