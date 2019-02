Anac | Cantone | «Non mi dimetto» Pd | «Se va via è un danno per il Paese»

Cantone smentisce le voci di dimissioni dall'Anac : Aggiornamento ore 11:28 - Il Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone, dopo che in tantissimi, inclusi molti parlamentari (soprattutto PD), avevano commentato la notizia delle sue dimissioni, ha diramato una nota per spiegare che non è affatto così, non si dimette, ma non smentisce il fato di essersi candidato per le Procure di Perugia, Frosinone e Torre Annunziata. Cantone ha precisato di aver presentato domanda al Consiglio Superiore della ...

Cantone : "Non mi dimetto da presidente dell'Anac" : La decisione di andarsene sembrava essere arrivata ieri. O forse no. La scelta di Raffaele Cantone di lasciare il posto di presidente all'Anac, l'Autorità Nazionale anticorruzione, trapelata in serata, sembrava, infatti, essere certa. Almeno secondo quanto riportato dal Corriere della Sera Cantone aveva dichiarato: "Mi sono sentito sopportarto e siccome non sono un uomo per tutte le stagioni ho meditato a lungo e poi ho capito che era venuto il ...

Raffaele Cantone lascia Anac : “Mi sentivo sopportato. Sembra che il problema di questo Paese sia l’anticorruzione” : “Sembra che il problema del Paese sia diventato l’anticorruzione“. Parla con il tono di chi ha preso la decisione e non torna indietro, Raffaele Cantone. Quella di lasciare la presidenza dell’Anac per tornare a vestire la toga. La scadenza naturale del mandato alla guida dell’Autorità nazionale anticorruzione è l’aprile 2020, ma il magistrato anticamorra non aspetterà. I rapporti con il governo sono stati ...

