6 cose sul reddito di cittadinanza che tutti dovrebbero sapere

Sanremo 2019 : le cose da sapere sulla 69esima edizione del Festival : Inizia stasera – su Rai Uno, poco dopo le 20.30 – e andrà avanti fino a sabato: una guida per arrivare preparati

Matteo Salvini avvisa M5S : “Se mi danno del ‘rompicoglioni’ e insultano le cose si complicano” : Matteo Salvini è stato intervistato a Quarta Repubblica su Rete4 e si rivolge agli alleati di governo del Movimento Cinque Stelle: "Sono convinto che, su Venezuela e Tav, un accordo tra persone di buonsenso si trovi. Certo, se continuano ad insultarmi e darmi del rompicoglioni le cose si fanno più complicate"Continua a leggere

Salvini contro Di Battista : "Non ho bisogno di una ripulita. Se continuano gli insulti le cose si complicano" : "Non ho bisogno di essere ripulito da Di Battista, la pulizia me la danno gli italiani". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a "Quarta Repubblica" in onda stasera su Rete4, interpellato su una frase dell'esponente grillino Alessandro Di Battista, che aveva affermato che "La Lega ci dovrebbe ringraziare perchè l'abbiamo ripulita". Salvini, sempre parlando di Di Battista, ha aggiunto che "si è riposato ed è ...

Tav - Di Maio a Salvini : 'Lavoriamo sulle cose su cui siamo d'accordo'. Toninelli : 'Da M5s nessun pregiudizio' : Luigi Di Maio risponde a Salvini sulla tenuta del governo e sulla Tav. 'Secondo me in questo momento è intelligente andare avanti. C' è tanto da fare, lavoriamo sulle cose su cui siamo d' accordo e ...

Salvini sfida Di Maio sui numeri della Tav. La replica : "Avanti sulle cose su cui siamo d'accordo" : Accantonare le questioni che vedono la maggioranza in disaccordo e andare avanti sulle cose che uniscono. Questa la mediazione di Luigi Di Maio che, però, sottende un nuovo indiscutibile No alla Tav Torino-Lione, che invece Matteo Salvini vuole realizzare. Il leghista sfida "numeri alla mano" l'alleato sulla tratta ferroviaria che spacca il Governo."Non è in discussione il Governo - dice Di Maio - sono in discussione alcune cose su ...

5 cose da sapere sulla recessione in atto : L'economia italiana si è contratta dello 0,2% nel quarto trimestre del 2018. Il fatto che si tratti del secondo trimestre consecutivo in cui si registra una variazione negativa comporta l'ingresso del nostro paese in una fase di recessione.

Morata sulla Champions : 'A esultare con la Juve non ci penso - le cose accadranno da sole' : L'attaccante spagnolo Alvaro Morata il 29 gennaio è stato presentato ufficialmente al Wanda Metropolitan Stadium come un nuovo giocatore dell'Atletico Madrid. Il giorno prima aveva presenziato alla sua prima sessione di allenamento alla corte di Diego Simeone. Nell'occasione della presentazione ufficiale, oltre ad esprimere tutta la sua felicità per essere tornato a giocare con i colchoneros (dove aveva militato nelle giovanili) e per il buon ...

5 cose da sapere sul servizio di Povera Italia sul Signoraggio : Durante la trasmissione Povera Patria, su Rai2 è stato proposto un video che sollevato numerose critiche e perplessità. In risposta al video l'Economista Boldrin ha registrato un breve video per ribadire le caratteristiche ordinarie del Signoraggio e sgombrare il campo da qualunque ipotesi di complotto. ...Continua a leggere

F1 - Sergio Perez mette le cose in chiaro : “Ocon è sulla bocca di tutti - ma io l’ho stracciato in Force India” : Il pilota messicano ha parlato della lotta interna con Ocon avvenuta l’anno scorso in Force India, esprimendo il proprio punto di vista a riguardo Un confronto equilibrato e avvincente, un duello interno acceso che ha causato anche qualche grattacapo alla Force India. Quanto avvenuto tra Sergio Perez ed Esteban Ocon nel 2018 è sotto gli occhi di tutti, ma il messicano non si capacita del motivo si parli più del suo ex compagno di ...

Verona - cosenza : cronaca diretta live - risultato in tempo reale : La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] Lunedì 28 gennaio alle ore 20:15 le formazioni ufficiali, dalle 20:30 la webcronaca della partita. QUI Verona Grosso dovrebbe mandare in campo la ...

Fecondazione : 10 cose da sapere sulla diagnosi preimpianto : Cos’è la diagnosi preimpianto?A cosa serve la diagnosi preimpianto?Come capire se la diagnosi preimpianto fa al caso vostro?La diagnosi preimpianto è legale in Italia?La diagnosi preimpianto e il Servizio Sanitario NazionaleQuali sono i passi da fare per accedere alla diagnosi preimpianto?La diagnosi preimpianto è una tecnica sicura?Qual è la percentuale di successo?Che impatto psicologico può avere la diagnosi preimpianto?A quale Centro ...

cosenza - “balordi - ignoranti - capre” : l’insegnante insultava ma è la dirigente a essere sospesa : Le autorità scolastiche hanno sospeso Maria Rosaria D’Alfonso, la dirigente del liceo scientifico Galileo Galilei di Trebisacce. Si chiude così una storia che nella piccola cittadina in provincia di Cosenza ha spinto una parte della cittadinanza a scendere anche in piazza, in due diversi cortei, e gli studenti a protestare con uno sciopero ad oltranza contro un’insegnante che, secondo loro, avrebbe rivolto ai componenti di una classe una serie ...