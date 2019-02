Traffico di migranti? Funziona cosìE noi pm non possiamo fermarlo

Sbarchi - il piano dell'ammiraglio : "Stop Ong e blocco navale : così si ferma il Traffico di migranti" : L'ammiraglio di Divisione, Nicola De Felice, ha le idee chiare. Il flusso migratorio si può fermare, basta volerlo. Ma per bloccare gli immigrati prima che mettano piede in Italia, occorre mettere in pratica alcuni accorgimenti: realizzare un'operazione militare multinazionale, attuare il blocco navale al largo delle coste libiche, decretare il divieto di approdo alle navi delle Ong e favorire un intervento dell'Onu in Africa per assistere i ...