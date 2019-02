Rissa tra famiglie a Vittoria | dodici persone denunciate

Rissa tra extracomunitari a Napoli - uomo accoltellato al petto : Un cittadino extracomunitario, non ancora identificato in quanto sprovvisto di documenti, è stato accoltellato la scorsa notte a Napoli. L'aggressione, probabilmente al termine di un litigo con un ...

NBA - Los Angeles Lakers : Rissa tra coach Walton e i giocatori dopo il ko con gli Warriors : TORINO - I Los Angeles Lakers non stanno vivendo il momento migliore della stagione. LeBron James è tornato dall'infortunio, ma nella partita contro i Golden State Warriors è rimasto a riposo. Secondo ...

Roma - Rissa in un pub e spari in strada nella notte : grave ragazzo di 20 anni : spari in strada nella notte nel quadrante sud di Roma. È accaduto in piazza Eschilo, all'Axa, poco prima delle 2. Ferito un ragazzo, di circa 20 anni, che è stato trasportato in...

NBA - Rissa nello spogliatoio dei Lakers tra Luke Walton e i veterani Stephenson e Beasley : In questo complicato periodo in casa Lakers fatto di sconfitte, infortuni pesanti e trattative sul mercato, mancava soltanto una cosa: la rissa in spogliatoio. E a quella non potevano che provvedere i ...

Milano - violenta Rissa tra ecuadoriani ubriachi : arrestate 7 persone : Una violentissima rissa tra due gruppi di ecuadoriani è scoppiata alle prime luci dell"alba davanti ad una paninoteca in via Chiese a Milano, in zona Bicocca.A finire in manette sono state 7 persone, 6 uomini e una donna, tutte con una età compresa tra i 25 e i 31 anni. Alcuni dei fermati sono già noti alle forze dell"ordine per reati legati a danneggiamento e spaccio di sostanze stupefacenti.Secondo quanto ricostruito dagli agenti intervenuti ...

Salmo accusa Fedez : “Mi hai copiato felpe e magliette”. Rissa social tra i due rapper : Nelle sue storie di Instagram, Salmo ha accusato Fedez di avergli copiato felpe e magliette. I due rapper non le hanno mandate a dire e si sono lanciati frecciatine al vetriolo. Se “Playlist“, l’ultimo disco di Salmo, ha già fatto record di ascolti e vendite, quello di Fedez, “Paranoia Airlines”, è uscito solo da una settimana ma è stato accompagnato da un’intensa campagna mediatica, tra cui figura appunto una ...

Ddl Pillon - Rissa con spintoni e insulti alle attiviste di ‘Se non ora quando’. Il senatore leghista : ‘Avanti per la nostra strada’ : Contestazioni e attimi di tensione al convegno organizzato dalla Lega a Roma e a cui le attiviste di ‘Se non ora quando‘ hanno preso parte con un blitz di protesta, finendo oggetto di spintoni e insulti. Tornata la calma il senatore Simone Pillon, ai pochi intervenuti, ha illustrato gli obiettivi del suo contestatissimo Disegno di Legge sull’affido condiviso e sul quale il sottosegretario M5S ha espresso la sua netta ...

Il Venezuela divide ancora Lega e M5s : è "Rissa" tra Salvini e Di Battista : "Mi meraviglio di Salvini che fa il sovranista a parole ma poi avalla, come un Macron o un Saviano qualsiasi, una linea ridicola", ha aggiunto il pentastellato. Poi la replica del leghista: "Parla a vanvera"

CartaBianca - tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer scoppia l’ennesima “Rissa”. Lui : “Bianchina io prendo e me ne vado”. Lei : “Io faccio quello che mi pare” : L’incontro settimanale a Carta Bianca tra Mauro Corona e Bianca Berlinguer continua a regalare spunti tra battutine e discussioni. Nella puntata in onda martedì 22 gennaio lo scrittore e la giornalista si sono resi protagonisti di uno scontro a inizio puntata: “Signor Corona, sono successe delle cose davvero drammatiche durante questo fine settimana, abbiamo dei servizi molto importanti con un inviato al bordo della Sea Watch, se per ...

Ora o mai più - quella Rissa tra Donatella Rettore e Toto Cutugno : lo sfregio che - lui - non ha mai digerito : Donatella Rettore e Toto Cutugno adesso condividono il ruolo di coach a Ora o mai più di Amadeus, ma un tempo le cose tra loro non andavano per niente bene. La stessa Rettore, in un'intervista ...

Ora o mai più - quella Rissa tra Donatella Rettore e Toto Cutugno : lo sfregio che (lui) non ha mai digerito : Donatella Rettore e Toto Cutugno adesso condividono il ruolo di coach a Ora o mai più di Amadeus, ma un tempo le cose tra loro non andavano per niente bene. La stessa Rettore, in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, ha raccontato il diverbio avuto con Cutugno durante una pas

Rissa tra donne davanti all'ospedale pediatrico di Napoli : Nuova videodenuncia del consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli a Napoli, in un post su Facebook: 'Stavolta siamo all'ospedale pediatrico Santobono dove due signore sono state ...

È successo in TV – 22 gennaio 2006 : Rissa verbale tra Antonio Zequila e Adriano Pappalardo a Domenica IN (VIDEO) : Doveva essere una puntata di Domenica IN come tutte le altre ma così non è stato. Mara Venier, giunta alla sua ottava edizione da conduttrice del contenitore festivo di Rai 1, non pensava di dover vivere un incubo in quella puntata del 22 gennaio 2006: davanti a lei due personaggi simbolo di due edizioni dell'Isola dei famosi, Adriano Pappalardo e Antonio Zequila, protagonisti di una ormai storica rissa verbale che ha fatto sobbalzare sulla ...

Napoli - violenza all'ospedale Santobono : Rissa tra donne davanti ai piccoli pazienti : 'Ancora una video segnalazione che riprende comportamenti violenti all'interno di un pronto soccorso. Stavolta siamo all'ospedale pediatrico Santobono dove due signore sono state riprese mentre si ...