Ponte dell' Olla in Valle Stura | Anas | Nessuna anomalia | ma si interverrà sul

Ponte Morandi. Autostrade trasferisce gli indagati. Gli accordi escludono i familiari delle vittime dal processo : Una settimana decisiva per il Ponte Morandi. Da una parte inizia la demolizione dei primi 40 metri del viadotto, dall’altra, l’8 febbraio, c’è la seconda udienza dell’incidente probatorio. Intanto Autostrade ha completato il trasferimento di tutti i principali manager accusati del crollo e sono in via di definizione gli accordi con i familiari delle vittime: chi accetta i rimborsi non avrà più voce in capitolo nel processo. La ...

Video/ Olbia-Pontedera - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie C girone A - 24giornata - : Video Olbia-Pontedera , risultato finale 1-1, : highlights e gol della partita valevole per la 24giornata di Serie C girone A.

Maltempo - sale il livello dell'Arno : chiuso il Ponte Vespucci : E' stato chiuso nel primo pomeriggio a livello precauzionale il ponte Vespucci a causa dell' innalzamento del livello dell'Arno . Il ponte in questo periodo è già chiuso al transito veicolare per ...

Maltempo - vie e Ponte dell'Adunata senza illuminazione : "A causa degli eventi meteorologici di questi ultimi giorni alcune vie sono rimaste senza pubblica illuminazione. Il personale comunale del Centro Servizi Manutentivi del Comune si è immediatamente ...

Maltempo - cresce il livello dell’Arno : chiuso a Firenze Ponte Vespucci : A causa dell’innalzamento del livello dell’Arno è stato chiuso a Firenze, a scopo precauzionale, il ponte Vespucci. La struttura era già chiusa al traffico per una serie di controlli, iniziati a fine novembre scorso, e per metterla in sicurezza: era consentito solo il passaggio pedonale. Il ponte, si spiega dal Comune, sarà riaperto ai pedoni non appena il livello del fiume si abbasserà. L’Arno al momento è comunque sotto il ...

Roma - tentato furto a Ponte Milvio in casa del presidente della Corte Costituzionale : tentato furto a Roma a casa di Giorgio Lattanzi , presidente della Corte Costituzionale. Ieri sera due uomini hanno tentato di rubare nell'abitazione, nella zona di Ponte Milvio. Uno dei ladri, un ...

Ponte Morandi - la Mcm risponde al Napolista e chiarisce il mistero della bobina : La prima volta che se ne è parlato, sui giornali, è stata il 3 novembre scorso. A tre mesi dal crollo del Morandi, l’ingegnere Agostino Marioni, ex presidente della società Alga, che nel 1993 si occupò dei lavori di rinforzo sul viadotto, sentito come persona informata dei fatti, dichiarava che osservando alcuni video fosse plausibile ritenere causa del crollo “la caduta del rotolo di acciaio trasportato dal camion passato pochi secondi prima ...

Ponte Morandi : i tempi biblici della traduzione del report dell’Empa rischiano di ritardare la demolizione : La perizia dei tecnici svizzeri dell’Empa è arrivata, ma ancora manca la traduzione dal tedesco di una delle sue parti fondamentali e questo rischia di rallentare le operazioni di demolizione. Manca la relazione sullo stato di corrosione La questione, per nulla marginale, sarebbe stata discussa, a quanto scrive Il Secolo XIX, nella riunione del collegio dei periti (che comprende i consulenti della Procura, quelli del Tribunale e i legali degli ...

Ponte Morandi - “altri cinque viadotti a rischio” : nuove perquisizioni della Gdf in sedi Autostrade - Spea e uffici sicurezza : Si allarga il filone dell’inchiesta sul Ponte Morandi che sta focalizzando l’attenzione su altri cinque viadotti a rischio tra Genova, Pescara, Bari e altre due città che non sono state svelate. Così dopo il blitz della scorsa settimana, nelle scorse ore la Guardia di finanza ha effettuato nuove perquisizioni e sequestri nelle sedi di Autostrade, Spea e negli uffici dell’Utsa – l’ufficio tecnico sicurezza ...

Ponte Morandi - le ultime immagini dall’alto del viadotto prima della demolizione. Bucci : “A giorni il via ai lavori” : Un elicottero della Guardia di finanza si è alzato in volo su Genova martedì mattina per sorvolare il Ponte Morandi, riprendendo con ogni probabilità per l’ultima volta il viadotto dall’alto prima dell’inizio dei lavori di demolizione. “Tra il 6 e l’8 febbraio – ha annunciato lunedì il sindaco e commissario governativo, Marco Bucci – inizierà la demolizione del moncone ovest”. Crollato il 14 agosto ...

Decreto semplificazioni - salta il rinvio delle tasse per il crollo del Ponte Morandi : Mattarella nega la firma, rinviate molte misure. Tra gli emendamenti tagliati anche la proroga delle imposte per le famiglie e le imprese danneggiate dalla tragedia del Morandi

Biella - troppi suicidi dal Ponte della tangenziale : via all'impianto hi-tech con sirene - telecamere e allarmi a infrarossi : Operai già al lavoro ma sull'iniziativa della Provincia è polemica: per qualcuno il sistema serve a poco e costa troppo