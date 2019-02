Kingdom Hearts III ha già venduto più di 5 milioni di copie in tutto il mondo

Kingdom Hearts III supera i 5 milioni di copie vendute : Square Enix è lieta di annunciare che KINGDOM HEARTS III, il nuovo capitolo del ramo principale dell’amata serie di GdR d’azione, ha venduto più di cinque milioni di copie (fisiche e digitali) in tutto il mondo per le varie piattaforme sin dalla sua uscita il 29 gennaio. Il totale di vendite delle copie fisiche e digitali di questo attesissimo capitolo della celebre serie è stato accompagnato da ottime ...

Kingdom Hearts 3 è il titolo della serie con il miglior lancio in UK : Grazie alla segnalazione di Eurogamer.net, apprendiamo che Kingdom Hearts 3 è il titolo della serie con il miglior lancio nel Regno Unito.Il nuovo capitolo della saga, puntualmente recensito sulle nostre pagine, guadagna la prima posizione in UK, scavalcando l'apprezzatissimo Resident Evil 2 che scende al secondo posto questa settimana. Come sempre, Chart-Track non conta le vendite digitali.Sono passati 13 anni da quando Kingdom Hearts 2 è stato ...

Kingdom Hearts III : Cosa scegliere tra Saggezza - Vitalità ed Equilibrio : Se avete appena acquistato Kingdom Hearts III e dovete iniziare l’avventura, allora questo articolo potrebbe tornarvi utile, in quanto vi illustreremo quello che c’è da sapere sulla scelta tra Saggezza, Vitalità ed Equilibrio. Kingdom Hearts III : Guida alla scelta del percorso Kingdom Hearts III non è un gioco di scelte, l’unica decisione che dovrete prendere che può mutare i vostro ...

Kingdom Hearts III : Video Soluzione Completa : Il viaggio di Sora, Pippo e Paperino è giunto al termine dopo svariati titoli e anni di attesa con Kingdom Hearts III, che quest’oggi abbiamo recensito per voi. Per tale occasione vogliamo condividere anche la Video Soluzione Completa trasmessa in diretta su Twitch in questi giorni. Nei Video a seguire potete vedere l’intera storia, dall’introduzione ai titoli di coda, con tanto di doppio finale al termine degli stessi, ...

Kingdom Hearts III : Recensione e Gameplay Trailer : Correva l’anno 2001 quando Square Enix in collaborazione con Disney annunciò Kingdom Hearts all’E3, primo capitolo di una delle saghe più longeve, vendute e amate di tutti i tempi, che quest’anno giunge alla conclusione con l’ultimo titolo della serie, ed oggi vogliamo condividere con voi la nostra Recensione di Kingdom Hearts III. Kingdom Hearts III Recensione Kingdom Hearts III si ricollega agli eventi ...

Il finale segreto di Kingdom Hearts 3 svela un nuovo capitolo della saga? : Il sogno non troppo segreto dei fan degli actionRPG si è avverato. Kingdom Hearts 3 è finalmente disponibile su PlayStation 4 e Xbox One dopo uno sviluppo lungo e travagliato. L'opera di Tetsuya Nomura e Square Enix non mette sul piatto solo una magica avventura tra gli universi della compagnia giapponese e i mondi targati Disney/Pixar, ma punta anche a fornire tutte le risposte narrative che per più di 15 anni hanno lasciato con il fiato ...

Kingdom Hearts III : Il filmato segreto svela l’arrivo di un Crossover? : Dopo molti anni la saga di Kingdom Hearts è giunta alla conclusione con il terzo e ultimo capitolo disponibile da qualche giorno su Xbox One e PS4, o per lo meno questo è ciò che si pensava e credeva, ma a quanto pare non è cosi. Kingdom Hearts proseguirà con un Crossover? Chi non è cresciuto con Sora, Paperino e Pippo? Abbandonare una serie che ha accompagnato molti per tanti anni non è ...

E' da oggi disponibile al download il film segreto di Kingdom Hearts 3 : Tetsuya Nomura, director dell'attesissimo Kingdom Hearts 3, ha finalmente annunciato che il film segreto di del gioco è ora disponibile al download (contenuto nella patch 1.03), riporta VG247.Naturalmente per poter accedere al contenuto post lancio sarà necessario soddisfare alcuni requisiti. Innanzitutto dovremo aver completato il gioco, dovremo inoltre scattare delle foto in-game agli Emblemi Fortunati che assomigliano al loto di Topolino. In ...

Un video mette a confronto tutte le versioni di Kingdom Hearts 3 : Kingdom Hearts 3 è finalmente tra noi, l'attesissimo nuovo capitolo dell'amata serie è disponibile per PS4 e Xbox One, ma anche per le console premium di Sony e Microsoft.Se vi state chiedendo dove gira meglio Kingdom Hearts 3, allora siete nel posto giusto, perché i colleghi di Digital Foundry hanno da poco pubblicato un interessante video che mette a confronto il titolo su tutte le piattaforme.Su Xbox One X KH3 vanta una risoluzione di 1440p ...

Kingdom Hearts III : Guida alle missioni fotografiche dei Moguri : Una delle novità introdotte in Kingdom Hearts III, risiede nella presenza di una sorta di smartphone, con il quale non solo restare in contatto con Chip e Ciop ma anche fotografare i topolini nascosti, le costellazioni, selfie e i soggetti richiesti dai Moguri. In questo articolo (in continuo aggiornamento) vedremo come risolvere gli enigmi dei Moguri e cosa scattare con il Gaummifono. Kingdom Hearts III: Le fotografie dei ...

Kingdom Hearts III : Come ottenere il Keyblade Ultimate : Se volete diventare dei veri Maestri del Keyblade in Kingdom Hearts III, allora dovrete procurarvi il Keyblade Ultimate, l’arma più potente del gioco. Per non rovinarvi la sorpresa non riporteremo la sua foto nell’articolo ma solo Come fare per ottenerlo. Come ottenere l’ultimo Keyblade in Kingdom Hearts III Il Keyblade Ultimate può essere creato nel Negozio dei Moguri o presso la Mogufficina, avrete bisogno di ...

Kingdom Hearts III : Come salire di livello velocemente fino al 99 : Anche in Kingdom Hearts III (ovviamente) è presente la possibilità di salire di livello con Sora, migliorando statistiche ed abilità del protagonista. Il massimo livello consentito è il 99, Come fare dunque per raggiungerlo velocemente? Scopriamolo insieme. Come salire di livello velocemente in Kingdom Hearts III Ad avventura inoltrata vi ritroverete a rivisitare i mondi Disney, i quali si presenteranno in modo ...

Kingdom Hearts III : Dove trovare tutte le costellazioni da fotografare : In attesa che la nostra Recensione di Kingdom Hearts III giunga sul portale vogliamo condividere con voi una serie di Guide che potrebbero tornarvi utili, partendo dalla posizione delle costellazioni da fotografare. Kingdom Hearts III: Guida alle costellazioni In Kingdom Hearts III avrete la possibilità di esplorare lo spazio con la GUMMISHIP. Il team di sviluppo ha inserito 9 costellazioni da fotografare con la camera di ...