Direttiva copyright | Italia pronta a aderire con tetele utenti web

Direttiva copyright - Italia e altri paesi bloccano trilogo Ue : E' stato annullato il negoziato a tre ("trilogo") che doveva cominciare oggi a Bruxelles fra i rappresentanti del Consiglio Ue, della Commissione europea e dell'Europarlamento sulla Direttiva per la tutela del Copyright nel mercato digitale. La decisione di rinviare a una data ancora imprecisata il "trilogo" è stata presa dalla presidenza di turno romena del Consiglio Ue, dopo l'opposizione espressa da una coalizione di paesi membri (fra cui ...

Cosa è la Direttiva Ue sul copyright e perché può essere pericolosa. La posizione di Citynews : Le nuove norme, nate per tutelare editori e copyright, se scritte male possono sconvolgere la rete per come la conosciamo

Direttiva copyright - non lasciamo che sia Google a ricordarci l’importanza del pluralismo : Sta facendo discutere l’iniziativa di Google di comprare una pagina sui principali quotidiani europei per ricordare l’importanza del pluralismo dell’informazione e il rischio che la nuova Direttiva europea sul diritto d’autore lo comprometta almeno nella dimensione online. E, in effetti, un gigante dell’online e della pubblicità che compra una pagina su un giornale di carta non è cosa da tutti i giorni. Ma il punto, naturalmente, non è il metodo ...

