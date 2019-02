Controlli negli istituti scolastici nel vibonese | trovata droga all' Ipsia di Filadelfia

Microplastiche negli alimenti - Corrao (M5S) : “E’ agghiacciante. Servono Controlli e strumenti normativi” : “La presenza di Microplastiche nei vegetali e nell’ortofrutta che si trova nei mercati rionali e nei supermercati così come accertato dall’Università di Catania è agghiacciante. Per questo ho sottoposto la questione alla Commissione UE il caso, chiedendo di attivare precisi strumenti normativi di controllo e protezione e di intervenire per tutelare la salute dei cittadini dai pericoli chimici rappresentati dalle Microplastiche di cui siamo ...