Sanremo | boom di pubblicità | la Rai intasca 28 milioni Il direttore De Santis | «Un

Sanremo al via - dai tempi del boom alla crisi del mercato discografico : Sta per alzarsi il sipario sulla 69esima Edizione del Festival di Sanremo, in onda su Rai Uno da martedì 5 a sabato 9 febbraio , la seconda sotto la direzione artistica di Claudio Baglioni che sarà ...

Chi sono i Boomdabash - in gara a Sanremo 2019 con "Per un milione" : Tutto quello che c'è da sapere sulla band salentina, dal debutto in Puglia alla conquista delle classifiche con Loredana...

Boomdabash a Sanremo 2019 con "Per un milione" : testo e video : Il gruppo musicale di origine salentina per la prima volta sul palco dell'Ariston. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Barracuda – Predator Edition 2019 è il nuovo album di Boomdabash - a Sanremo con Per un milione : In vista della partecipazione al Festival di Sanremo, arriva il nuovo album dei Boomdabash che prenderà il titolo di Barracuda – Predator Edition 2019. Si tratta di una versione espansa della loro ultima prova di studio e che arriverà sul mercato l'8 febbraio prossimo, dopo il rilascio del singolo Per un milione con il quale saranno in gara, per la prima volta, sul palco del Teatro Ariston. Arrivano quindi novità dopo un'estate ...

Boomdabash : la band salentina che ha dominato l’airplay radiofonico sbarca a Sanremo : Dopo aver conquistato la vetta della Top 100 of the year con la pluripremiata hit “Non ti dico no”, singolo più trasmesso dalle radio nel 2018 e che ha conquistato ogni classifica e già doppio disco di platino, l’esplosiva energia dei Boomdabash è pronta ad approdare per la prima volta sul palco dell’Ariston alla 69° edizione del Festival di Sanremo. La band d’origine salentina sarà in gara tra i big con “Per un Milione”, brano che sarà ...

Sanremo - Boomdabash : 'Portiamo un messaggio forte a ritmo di reggae' : Per molti sono 'solo' il gruppo che la scorsa estate li ha fatti ballare al ritmo di 'Non ti dico no' con Loredana Bertè, ma in realtà i Boomdabash hanno alle spalle ben 15 anni di lavoro, la maggior ...

Boomdabash : "Il nostro reggae a Sanremo ha il sapore della rivalsa" : ... un brano 'in levare' che canta l'amore, o meglio l'attesa della persona amata : "Ti aspetterò/Perché sei tu che porti il sole/E non c'è niente al mondo/Di migliore di te/Nemmeno vincere un milione", ...

Boomdabash a Sanremo 2019 : canzoni - tour e componenti. La carriera : Boomdabash a Sanremo 2019: canzoni, tour e componenti. La carriera I componenti del gruppo “Boomdabash” sono quattro: Biggie Bash (Angelo Rogoli), Payà (Paolo Pagano), entrambi voci del gruppo, il dj Blazon (Angelo Cisternino) e il beatmaker Mr. Ketra (Fabio Clemente). Tra i quattro il più famoso è senza dubbio Mr. Ketra, che negli ultimi anni ha collaborato con THG, ex beatmaker e dj dei ...

